Mercedes schatte F1-debuut Antonelli verkeerd in

Bij nader inzien geeft Mercedes-teambaas Toto Wolff toe dat hij en het team uit Brackley hebben onderschat onder welke druk Andrea Kimi Antonelli kwam te staan, toen hij eind augustus op zijn thuiscircuit Monza zijn debuut maakte in de Formule 1.

Het Duits-Engelse team koos ervoor om de pas 18-jarige coureur de eerste vrije training van de Italiaanse Grand Prix te laten rijden, in hetzelfde weekend dat hij zou worden aangekondigd als opvolger van Lewis Hamilton bij de zilverpijlen. Antonelli ging voortvarend van start, maar al na tien minuten ging het goed mis toen hij bij ingaan van de Parabolica de controle over het stuur verloor en hard de bandenstapel inreed.

Andere tijdzone

Wolff denkt dat het verstandiger zou zijn geweest om Antonelli ergens anders te laten debuteren. "Ik zal niet zeggen dat het een fout was, maar ik denk dat we de druk waaronder hij zou kunnen komen te staan niet helemaal goed hebben ingeschat", zei de Oostenrijker tegen Motorsport.com. "Waarom dat zo is? We hebben erover gepraat hoe we de sessie moesten benaderen. Hij was briljant tijdens het testen en heeft nooit één fout gemaakt tijdens de vele duizenden kilometers die hij voor ons heeft gereden. Maar het is een ander verhaal als je een Italiaanse coureur bent, je bent 18 jaar oud in Monza en het is je eerste kans. Misschien was het verstandig geweest om hem een vrije training te geven in een totaal andere tijdzone dan Italië."

Hoewel de crash van Antonelli voor veel schade zorgde aan de auto van George Russell en het ook voor de Engelsman geen ideaal begin van het weekend betekende, neemt Wolff zijn pupil Antonelli niets kwalijk. Wel maakte hij zich enigszins zorgen over de psychische impact die de crash op de jonge coureur had. "Ik vond het echt jammer voor hem", legt de teambaas uit. "Hij was zo snel en dit was zijn eerste sessie in Italië en hij zou aangekondigd worden als coureur. Iedereen was daar al mee bezig. Ik houd van zijn aanpak. Hij is meteen in de eerste ronde vanuit de pits snel en dat liet hij ons zien. Natuurlijk had ik het leuk gevonden als hij hoog op de lijst met rondetijden had gestaan, maar dat werd hem ontnomen omdat de auto uit de bocht vloog. Sommige van de snelheden [die Antonelli behaalde] werden [door anderen] pas veel later in het weekend gehaald. Hij was duidelijk te snel voor de staat van het circuit en voor de auto in dat stadium. Het was balanceren tussen zijn ambitie, de motivatie en de vaardigheid, versus ook de ervaring dat een vrije training gewoon een vrije training is. Ik wist dat het hem pijn zou doen."

Geen gok

Wolff en Mercedes zijn er zich van bewust dat Antonelli, ondanks al zijn talent en potentieel, ervaring mist en dat er waarschijnlijk nog meer crashes zullen volgen. Maar Wolff denkt dat er voor de juiste aanpak is gekozen, om Antonelli al op zo'n jonge leeftijd bij het team te halen. "Ik denk dat het F1-team waar je als jonge coureur bij komt, van fundamenteel belang is voor je prestaties en je ontwikkeling. Daarom hebben we ook besloten hem meteen naar Mercedes te halen. Hij wordt dan minder 'besmet' met een andere manier van werken. We willen het met hem op de Mercedes-manier doen en dat houdt ook in dat we moeten incalculeren dat dit soort fouten gebeuren. We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben voor zijn ontwikkeling en ook voor zijn resultaten."

Op de vraag of Mercedes volgens hem in dit stadium een gok heeft genomen door Antonelli te promoveren, zegt Wolff: “Nee, het is geen gok. Het zou een gok zijn als we niet in zijn capaciteiten zouden geloven. We moeten hem de tijd geven om zich te ontwikkelen. We verwachten niet dat hij [volgend jaar] in Australië aankomt en iedereen wegblaast. Geef hem de tijd om zich te ontwikkelen en dan kan hij heel goed worden. Maar hij moet wel de tijd krijgen.”