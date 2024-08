Haas-coureur Nico Hülkenberg staat aan het einde van het seizoen voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Duitser stapt namelijk over naar Sauber, wat een jaar later het fabrieksteam van Audi wordt. Er waren twijfels over de mate van toewijding vanuit het management van de Duitse fabrikant aan het Formule 1-project. Keer op keer benadrukt het management - met aan het roer CEO Gernot Döllner - dat Audi 100 procent toegewijd is. Hülkenberg is zelf ook benaderd door Döllner, wat voor hem een positief gesprek was.

"Ik weet niet hoe belangrijk het was, maar het is zeker fijn", begint de man uit Emmerich tegenover onder andere Motorsport.com. "Het laat respect zien en ook in hoeverre hij en het merk hier serieus mee bezig zijn. Ze nemen dit niet te licht op en letten op alles. Ze hebben door wat er gebeurt, wat er speelt en dat is iets heel goeds."

Voor Hülkenberg is dit niet de eerste keer dat hij bij een fabrieksteam onder contract komt. Tussen 2017 en 2019 reed hij al voor Renault. Daarna stond de rijder even aan de zijlijn bij Racing Point - wat nu Aston Martin is. Door invalbeurten vanwege een coronabesmetting van Sergio Pérez liet hij zich weer goed zien, waardoor hij bij meerdere teams op het lijstje kwam. Haas hapte uiteindelijk toe nadat het team besloot om de tegenvallende Mick Schumacher geen contractverlenging te bieden. Hülkenberg voelt de druk die bij het rijden bij een fabrieksteam hoort al opspelen: "Het gaat een grote uitdaging over, dat weet ik wel zeker. Ik ga naar Audi, een Duitse fabrikant, ik ben een Duitse rijder, dus dat zal veel aandacht krijgen. De verwachtingen zullen ook groot zijn. Het gaat niet makkelijk worden."

Hülkenberg voorspelt dat het naast de baan ook een stuk drukker voor hem wordt. "Als je daar niet presteert, dan kom je nog meer in de spotlight te staan", vervolgt hij. "Het gaat ook veel meer PR-werk worden. Dat gaat meer van mij vragen. Het is wel een mooie uitdaging, want hier ligt het plafond een stuk hoger [dan bij Haas]."

Leeftijd speelt geen rol

Hülkenberg hoort ondertussen bij de oudere garde in F1. Hij stapt volgend jaar als 37-jarige in bij Sauber, maar Lewis Hamilton en Fernando Alonso zijn nog ouder. Die coureurs zitten nog altijd in de top mee te vechten, Hülkenberg verwacht dat hij dat niveau ook kan aantikken. "Ik voel me niet oud en ik denk niet dat mijn einddatum eraan komt. Ik zet stap voor stap en bekijk het seizoen voor seizoen", vertelt de ervaren rijder. "Ik denk op dit moment nog dat ik in huis heb wat nodig is. Zo lang ik dat hou, is het goed en ga ik door, maar ze moeten mij ook nog willen.. Misschien is dat wel het belangrijkste, dat iemand je in de auto wil. Als ik op een gegeven moment het gevoel heb dat ik de jonge jongens niet meer bij kan houden, dan stop ik er waarschijnlijk zelf mee. Dat gevoel heb ik nu nog niet en ik weet ook niet wanneer het gaat komen."