Zo hoorde Hülkenberg van het vertrek van Seidl bij het Audi F1-project

Voor de GP van België kondigde Sauber aan dat er nieuwe mensen aan het roer van het Audi F1-project komen te staan. Andreas Seidl en Oliver Hoffmann moesten het veld ruimen, terwijl voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto en sportief directeur Jonathan Wheatley van Red Bull werden aangetrokken. Nico Hülkenberg wist kort voor de bekendmaking al dat de veranderingen eraan zaten te komen, want Audi CEO Gernot Döllner had hem op de hoogte gesteld. "Ik weet niet of het belangrijk is, maar het is zeker fijn. Het laat zien dat ze respect hebben en toont aan hoe serieus hij en het merk zijn. Ze vatten het niet licht op. Ze letten op, ze zien wat er gebeurt en wat er aan de hand is. Dat is goed, heel goed", zegt de toekomstig Audi-coureur in een interview met Motorsport.com over het belang van dat telefoontje.

In het gesprek gaf Döllner uitleg aan Hülkenberg over de redenen achter het besluit om afscheid te nemen van Seidl en Hoffmann, en om Binotto en Wheatley aan te trekken. Hülkenberg heeft een lang verleden met Seidl (de twee werkten samen in het WEC-programma van Porsche) en het was dan ook Seidl die hem naar Audi lokte. Ondanks de wisseling van de wacht heeft de Duitse coureur nog steeds vertrouwen in zijn overstap, al erkent hij ook dat het zeker niet makkelijk gaat worden bij Audi. "Het is een grote uitdaging, daar bestaat geen twijfel over. De overstap als Duitse coureur naar wat Audi wordt, een Duitse fabrikant waar veel aandacht voor is en waar hoge verwachtingen zijn, is niet eenvoudig. Maar de aanpak van mijn werk en de definitie ervan verandert niet", legt hij uit. "Ik ga erheen met alles wat ik heb om te proberen zowel binnen als buiten de auto zoveel mogelijk bij te dragen. Dat is waar ik van hou en hopelijk kunnen we het collectief tot een succes maken."

Hülkenberg noemt het bijzonder dat hij als Duitser in Duitse dienst gaat rijden, maar dit gegeven was voor hem niet de reden om bij Audi te tekenen. Hij ziet namelijk een hoger plafond bij het merk uit Ingolstadt, "zowel met het goede als met het slechte. Ja, ook met het slechte: als je niet presteert, is de druk er hoger en sta je meer in de schijnwerpers. Ook krijg je veel meer PR-werk, dus dat wordt ook uitdagender. Maar ja, het is een geweldige kans en het plafond is hoger!"

Afscheid Haas F1 bitterzoet

Wel moet Hülkenberg door zijn aanstaande overstap na twee jaar afscheid nemen van Haas F1 Team. Hij ziet bij Audi dus meer potentie dan bij de Amerikaanse renstal, die hem in 2023 zijn terugkeer in de Formule 1 gunde. Mede daardoor denkt hij ook dat het afscheid niet eenvoudig wordt. "Het voelt altijd bitter. Meestal is het bitterzoet als je een team verlaat, want je bouwt relaties op en meestal werk je prettig samen met de mensen als je een goede tijd hebt gehad", aldus Hülkenberg. "Het is eigenlijk niet bitterzoet, want het draait om het grotere plaatje en de toekomst. Ik ben met een reden overgestapt, er zit een strategie en een reden achter. Zo is het gewoon."