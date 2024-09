De Nederlandse voorgangers van Rocco Coronel bij Red Bull

De eerste: Beitske Visser (2013)

Beitske Visser in de Red Bull-kleuren Foto door: ADAC Motorsport

Als jonge coureur reed Beitske Visser in Nederland iedereen zoek. Haar debuut in de autosport staat bij sommige autosportkenners in het geheugen gegrift, want zij reed op 16-jarige leeftijd tijdens een Supercar Challenge-race op het TT Circuit in Assen iedereen zoek. Zelfs een 25-secondenstraf deerde haar niet. Een jaar later mocht ze instappen in de ADAC Formel Masters, waar de Friezin in haar debuutseizoen achtste werd. Red Bull pikte haar toen op en Visser werd de eerste vrouw in het opleidingstraject van Red Bull. Een succes werd het niet. Na een seizoen werd ze alweer bedankt. Na pogingen in de GP3 - voorloper van de Formule 3 - en de Formule Renault stapte ze over naar GT-racen, om daarna in 2019 en 2022 tweede te worden in de W Series.

De laatste jaren ligt de focus van Visser weer op de GT's en rijdt ze in de NLS-serie. Dat doet ze naar behoren, want samen met Pippa Mann, Carrie Schreiner en Fabienne Wohlwend mocht ze afgelopen twee jaar in de 24 uur van de Nürbürgring naar het podium in de SP 8T-klasse.

De langstzittende: Richard Verschoor (2016-2017)

Richard Verschoor kende een succesvolle start van zijn Red Bull-traject Foto door: Red Bull Content Pool

Twee jaar lang was Richard Verschoor onderdeel van het traject nadat hij in de karting al goede resultaten boekte. In 2016 veranderde bijna alles wat Verschoor aanraakte in goud. Op vijftienjarige leeftijd brak de coureur door, door onder andere het SMP F4 kampioenschap en het Spaans F4-kampioenschap met overmacht te winnen. Verschoor stroomde door naar het Formule Renault NEC, de Formule Renault Eurocup en begon in 2017 in de Toyota Racing Series. Hij eindigde dat kampioenschap op P3, maar wel voor tegenwoordig IndyCar-rijder Marcus Armstrong.

In het NEC deed Verschoor enkele races mee en wist er daar één van te winnen. Tijdens de Racing Day op het circuit van Assen was hij in een van de races de beste en in de andere werd hij tweede. Uiteindelijk reed Verschoor naar P9 in dat kampioenschap. In de Eurocup stond hij wel een heel jaar aan de start, maar ook daar werd hij negende. Na dat jaar werd Verschoor - die zelf met Helmut Marko contact opnam - verteld dat het erop zat.

Zonder Red Bull werkte Verschoor nog een seizoen in de Formule Renaults af, waarna hij via de Formule 3 tegenwoordig in de Formule 2 te bewonderen is. In de opstapklasse richting de Formule 1 is de nu 23-jarige coureur aan zijn vierde seizoen bezig.

De (verreweg) succesvolste: Max Verstappen (2014)

Max Verstappen in de Red Bull kleuren in Macau Foto door: Andy Chan

In 2014 werd Max Verstappen aangekondigd als coureur in het opleidingstraject. De zoon van de voormalig F1-coureur Jos Verstappen had al lang en breed zijn naam bekendgemaakt door uitstekende resultaten in de karting en liet een onuitwisbare indruk achter in zijn eerste meters in de formule-auto's. In de Florida Winter Series liet Verstappen al direct een knappe prestatie zien met twee zeges en vijf podiumplekken in twaalf races.

In de Formule 3 was het echter nog indrukwekkender. Als rookie reed hij naar tien overwinningen en zestien podiumplaatsen, wat goed was voor een derde plek in de stand. Helmut Marko werd tijdens de befaamde race op de Norisring overtuigd en legde hem vast. De Oostenrijker kaapte de jonge Limburger voor de neus van Mercedes weg, want zij hadden ook een aanbod gedaan. Dat jaar al debuteerde Verstappen tijdens een officiële F1-sessie. Hij verving in de openingssessie van het weekend op het circuit van Suzuka Toro Rosso-coureur Jean-Éric Vergne. Dat was al nadat hij aangekondigd werd als coureur voor 2015 bij die renstal.

De rest is geschiedenis. De Nederlander is nu bezig aan zijn tiende jaar in de Formule 1 en is al die tijd Red Bull trouw gebleven. Samen met het team won hij 61 races, drie wereldtitels en pakte hij 108 podiumplaatsen.