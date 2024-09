Woensdag werd bekend dat Rocco Coronel is opgenomen in het Red Bull Junior Team. De zoon van Tom Coronel werd geselecteerd na indruk te hebben gemaakt tijdens een driedaagse test op het circuit van Jerez in Spanje, waar hij in actie kwam met onder andere een Formule 4- en GP3-auto. Als lid van het Red Bull Junior Team zal Coronel op diverse gebieden ondersteund en begeleid worden, waaronder als het gaat om fitness, voeding en simulatortraining.

Max Verstappen reageert in Azerbeidzjan verheugd op de komst van Rocco Coronel in de Red Bull-familie. “Ja, heel goed”, zegt de Limburger in de paddock van het Baku City Circuit tegen de geschreven pers, waaronder Motorsport.com. “Dat is heel erg mooi voor hem natuurlijk, voor de hele familie ook. Ze werken erg hard voor zijn carrière.”

“Maar ik wil ook niet te veel druk op hem leggen”, beseft de drievoudig wereldkampioen maar al te goed dat zijn woorden bepaalde verwachtingen kunnen scheppen. “Gewoon van genieten”, adviseert hij Rocco, naast dat er hard gewerkt moet blijven worden. “Het is natuurlijk fijn om steun van Red Bull te krijgen, maar je moet het nog altijd zelf goed blijven doen.”

“Hij is nog steeds heel jong”, vervolgt Verstappen, die overigens wel verwacht dat het met het arbeidsethos van Rocco, die volgend jaar nog actief zal zijn in de karting, wel goed zit. “Blijf ervoor werken en blijf er hard voor werken”, herhaalt hij. “Maar hij heeft de juiste mensen om zich heen die dat elke dag tegen hem zeggen. Dus dat zal hij ongetwijfeld ook doen.” Om tot slot te benadrukken: “Hij heeft de tijd.”