Motorfabrikanten stemmen over extra tests voor 2026 F1-motoren

In de reglementen voor de 2026-power units is een compressieverhouding van 16:1 vastgelegd, een verlaging ten opzichte van de 18:1 van vorig jaar. Vooralsnog wordt die compressieverhouding alleen gemeten bij de omgevingstemperatuur, wanneer de motor niet draait. Daardoor wordt geen rekening gehouden met materiaaluitzetting als de motor tijdens het rijden op temperatuur komt.

Een groep fabrikanten, naar verluidt aangevoerd door Audi, vreest dat Mercedes een manier heeft gevonden om de compressieverhouding tijdens het rijden dichter richting 18:1 te brengen, terwijl de motor bij de statische test nog steeds aan de regels voldoet. Sommige fabrikanten maken zich zorgen dat dit zou kunnen leiden tot een aanzienlijk vermogensvoordeel. De concurrenten van Mercedes hebben de internationale autosportbond FIA daarom aangespoord om nog vóór de start van het Formule 1-seizoen wijzigingen door te voeren in de meetmethode. Dat zou echter grote gevolgen kunnen hebben voor Mercedes en diens klantenteams McLaren, Williams en Alpine.

Een compromis dat nu op tafel ligt, is het invoeren van aanvullende 'hot' tests tijdens de zomerstop, of anders pas voorafgaand aan het F1-seizoen 2027. Die eerste optie wordt nu in stemming gebracht. De besluitvorming verloopt via de Power Unit Advisory Committee (PUAC), die eerder dit jaar al bijeenkwam om naar mogelijke oplossingen te kijken. In plaats van opnieuw fysiek te vergaderen, hebben de vijf motorfabrikanten tien dagen de tijd gekregen om online hun stem uit te brengen.

Naast Mercedes, Ferrari, Audi, Red Bull Ford en Honda stemmen ook de FIA en commerciële rechtenhouder FOM mee. Voor goedkeuring is een zogenoemde supermeerderheid nodig: vier fabrikanten plus zowel de FIA als FOM. De FIA wil de kwestie op deze manier zo snel mogelijk afronden, zodat het eerste technische twistpunt van het F1-seizoen 2026 niet doorsuddert naar de seizoensstart volgende maand in Australië.

Ruis?

De teams met Mercedes-motoren hebben het vermeende voordeel consequent gebagatelliseerd. Ook is er irritatie over de hoeveelheid discussie rond wat door sommigen wordt gezien als een onverwachte, maar legale interpretatie van de technische regels. "Ik denk dat er waarschijnlijk een misverstand is over hoe groot de impact echt is", zegt Williams-teambaas James Vowles. "Er komt ongetwijfeld een oplossing. Voor mij is het eerlijk gezegd vooral ruis, die vermoedelijk binnen 48 uur weer verdwenen is. Ik begrijp waarom iedereen erop focust, maar dit is niet het grote speerpunt in de titelstrijd."

Red Bull-teambaas Laurent Mekies stelt dat zijn team, dat voor het eerst een eigen power unit heeft ontwikkeld, vooral behoefte heeft aan duidelijkheid. Naar aanleiding van geluiden dat Red Bull van kamp zou zijn gewisseld tussen Mercedes en diens tegenstanders, benadrukt Mekies dat het team met beide scenario's kan leven. "Wij zien het niet als ruis, wij vinden dat er duidelijkheid moet zijn", aldus Mekies. "Het maakt ons verder niet uit of het linksom of rechtsom gaat, maar we moeten weten wat wel en niet is toegestaan. Het is waar dat het nog vroeg is, maar het punt komt snel dichterbij waarop elk competitief voordeel, hoeveel tienden het ook zijn, verschil maakt. Daarom willen wij duidelijkheid, en daarin ben ik het met James eens: hopelijk krijgen we die heel snel."