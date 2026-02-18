Na zes testdagen - drie dagen tijdens de shakedown in Barcelona en drie dagen tijdens de eerste testweek in Bahrein - die de teams vooral gebruikten om de betrouwbaarheid van hun nieuwe auto's te controleren en de eerste basisafstellingen te bepalen, belooft het accent tijdens de tweede en laatste testweek meer naar de performance te verschuiven. Dit is het moment waarop de afstellingen verder worden verfijnd én waarop veel teams al de eerste updates voor hun auto's introduceren.

Zo ook Mercedes. Het team uit Brackley verscheen woensdag op de baan met een behoorlijke evolutie van de W17, met wijzigingen verspreid over meerdere delen van de auto, inclusief diverse aerodynamische veranderingen. De aanpassingen zijn vooral geconcentreerd rond de sidepods en de vloer, wat erop wijst dat het hier om een substantieel pakket gaat.

De meest in het oog springende wijziging betreft zonder twijfel de sidepods. Die hebben in het middelste en achterste gedeelte een volledig nieuw profiel gekregen, goed zichtbaar rond het Petronas-logo. De lijnen zijn minder hoekig dan eerder en de achterzijde oogt slanker en vloeiender afgerond, met een andere afsluiting dan tijdens de eerste testweek.

Onder andere de vloerrand is aangepast bij Mercedes. Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Doordat het buitenste profiel van de sidepods is veranderd, is ook het ontwerp van de 'glijbaan' herzien. Die volgt nu een andere lijn, wat duidelijk te zien is aan het verloop van de witte AMG-strepen op de zijkant, die richting de achterzijde steiler aflopen. Minder opvallend, maar eveneens aangepast, is de inlaat van de radiatoren.

De ingrepen beperken zich echter niet tot de sidepods. Mercedes heeft ook de vloer van de W17 grondig aangepakt. Direct achter de bargeboards is de rand van de vloer volledig opnieuw ontworpen en nu sterker gevormd, waarbij het profiel eerder dan voorheen onder een rechte hoek afsluit.

Ook de elementen vóór de achterwielen zijn herzien om beter aan te sluiten bij het nieuwe aerodynamische pakket. In plaats van de horizontale sleuven van vorige week zijn nu twee openingen langs de vloer te zien. Het laatste element is bovendien volledig nieuw en bevat niet langer de 3D-geprinte onderdelen die tijdens de eerste test werden gebruikt.

Voor de achterwielen zijn ook veranderingen doorgevoerd. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dit gebied is aerodynamisch uiterst gevoelig en het is dan ook geen verrassing dat Mercedes hier, net als alle andere teams, veel aandacht aan heeft besteed. Het doel is om de turbulentie van de achterbanden beter te beheersen, zodat deze de werking en efficiëntie van de diffuser niet verstoren.

Bij die diffuser dook tijdens de tweede testweek eveneens een interessant detail op. Aan de buitenzijde is een kleine verticale appendage toegevoegd, die via een metalen verbinding aan de binnenkant van de diffuser is bevestigd. In combinatie met het diffuseroppervlak creëert dit een gerichte luchtstroom die helpt om de uitstromende lucht en de wake beter te controleren.

Ook aan fijnere details is gewerkt. Zo is het profiel van de spiegelsteunen aangepast en nu gevormd op een manier die doet denken aan oplossingen die al te zien waren bij teams als Alpine en Ferrari. Daarmee functioneren de spiegels steeds meer als volwaardige aerodynamische elementen, binnen de grenzen van het reglement.

In het centrale gedeelte van de auto zijn eveneens veranderingen doorgevoerd aan de luchtinlaten. De openingen die tijdens de derde testdag van vorige week op de motorkap waren aangebracht, zijn weer gesloten. In plaats daarvan is een nieuwe opening toegevoegd aan de voorzijde van de sidepods. Mercedes is duidelijk verschillende configuraties aan het testen om hun aerodynamische impact te beoordelen. Net als tijdens de eerdere testdagen was ook nu weer de nodige flow-vis-verf bij Mercedes te zien, waaronder bij de steun van de achtervleugel, om de luchtstromen te analyseren.

De laatste zichtbare nieuwigheid betreft de voorvleugel. Die is grotendeels ongewijzigd gebleven ten opzichte van de eerste test in Sakhir, met als uitzondering de toevoeging van een diveplane: een kleine appendage aan de buitenzijde van de endplate. Opvallend is dat dit slechts om een experiment leek te gaan. De diveplanes waren niet geïntegreerd in de vleugelstructuur, maar tijdelijk bevestigd - voor dataverzameling. Eén van de elementen liet in de ochtend zelfs los. Na afloop van deze tests keerde Mercedes terug naar de standaardconfiguratie die ook vorige week werd gebruikt.

Aangepaste spiegels bij Mercedes tijdens de tweede testweek in Bahrein. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images