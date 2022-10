Hakkinen waarschuwt Verstappen: "Dan kan je de focus verliezen"

Max Verstappen krijgt dit weekend zijn tweede kans om de Formule 1-wereldtitel van 2022 veilig te stellen. Afgelopen weekend greep de coureur van Red Bull Racing nog mis tijdens de Grand Prix van Singapore, waarin hij na een moeizame race slechts als zevende over de finish kwam. Dit weekend krijgt de Nederlander in Japan dus een nieuwe kans om de titelstrijd in het slot te gooien. Daarvoor moet hij zes punten uitlopen op teamgenoot Sergio Perez en acht punten op Charles Leclerc. Als dat lukt, dan heeft Verstappen zijn wereldtitel met succes verdedigd en bovendien heeft hij de titel dan met nog vier races te gaan al veiliggesteld, nadat de strijd vorig jaar pas in de laatste ronde van de laatste race was gestreden.

Met 104 punten heeft Verstappen een dermate riante voorsprong dat de druk er niet echt meer op staat. Daar schuilt volgens Mika Hakkinen ook een gevaar in: het verliezen van de focus ligt hierdoor op de loer. "Het is voor het hele team en Max in het bijzonder van belang dat ze dit jaar snel achter zich laten en het kampioenschap vroegtijdig veiligstellen. Maar om een of andere reden verlies je vaak wat focus als je in de positie zit dat je zonder races te winnen of met een paar podiumplaatsen de titel kan veiligstellen", zegt Hakkinen in de The Race F1 Podcast. "En als je in de Formule 1 dat kleine beetje focus verliest, is het ongekend hoe groot de kans op fouten is en hoeveel je iedere ronde qua rondetijd verliest. Ik weet zeker dat Max zijn concentratieniveau meer moet verhogen dan normaal als we naar Suzuka gaan."

Team moet coureur scherp houden

Hoewel Hakkinen zijn beide wereldtitels pas in de laatste race van het seizoen veiligstelde, heeft hij wel ervaring met het verliezen van concentratie in een van die races. Zo was zijn voorsprong tijdens de Japanse GP van 1999 zo groot dat hij ietwat begon in te houden. De engineers van McLaren merkten dat op in de data en maanden de Fin om het tempo weer op te voeren. Mocht het bij Verstappen zo ver komen, dan ziet Hakkinen een belangrijke taak weggelegd voor Red Bull om ervoor te zorgen dat de scherpte behouden blijft.

"Je weet het nooit. Er kan een situatie komen dat je met vijftien ronden te gaan met een grote voorsprong aan kop rijdt en denkt 'oh, nu moet ik de race alleen nog uitrijden'. Maar wat als je een lekke band oploopt en nieuwe banden moet halen?", vraagt Hakkinen zich af. "Je moet dus consistent een gat opbouwen richting de concurrentie, op die manier kan je met een voorsprong terugkomen als er iets fout gaat. Het is ook teamwerk: het team moet je adviseren. Als een coureur in de laatste race aan de leiding gaat en het kampioenschap gaat winnen, spookt automatisch door je hoofd: 'Ik moet vertragen zodat ik de motor spaar, zodat de motor en versnellingsbak niet kapot gaat en zodat ik geen fouten maak'. Maar dat is niet het juiste om te doen. Er kunnen brokstukken liggen die problemen gaan veroorzaken, dus het is heel belangrijk dat het team de coureur adviseert om niet te vertragen en gewoon door te blijven gaan."

Zo kan Max Verstappen in Japan zijn tweede wereldtitel veiligstellen: