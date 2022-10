Hoe kan Max Verstappen F1-wereldkampioen worden in Japan?

Max Verstappen is in het F1-seizoen 2022 de te kloppen man. Hij opende dit jaar stroef door pech, maar vanaf Spanje sloeg alles om. De titelverdediger nam de leiding in het kampioenschap over van Ferrari-coureur Charles Leclerc en gaf deze vervolgens niet meer uit handen. Inmiddels is de 25-jarige Nederlander elf overwinningen uit zeventien races verder. De Red Bull-coureur staat daarmee op pole-position om zijn tweede titel veilig te stellen. Tijdens de Grand Prix van Singapore was er een eerste kans. Hij startte echter van de achtste plek en pakte zes punten. Hij was in Singapore ook te veel afhankelijk van de resultaten van titelrivalen Leclerc, George Russell en teamgenoot Sergio Perez. Op het legendarische circuit van Suzuka krijgt Verstappen opnieuw een mogelijkheid. Ditmaal is de kans op het veiligstellen van de hoofdprijs een stuk groter. Daar komt bij dat Japan voor Red Bull, vanwege hun samenwerking met Honda, een nog mooiere locatie is om de rijderstitel te vieren.

112 punten voorsprong nodig

Verstappen moet minimaal 112 punten voorsprong hebben om in Japan wereldkampioen te worden. Met dit getal kan de Red Bull-coureur niet meer ingehaald worden in de laatste vier Grands Prix. Na Suzuka zijn er nog maximaal 112 punten (4x 25 punten voor een zege, 4x 1 punt voor de snelste raceronde en 1x 8 punten voor de sprintrace in Brazilië) te verdienen en dat is niet voldoende voor de andere F1-coureurs. Bij een gelijkspel in Abu Dhabi is de hoeveelheid zeges die Verstappen heeft namelijk ook voldoende om de titel veilig te stellen.

Perez won de Grand Prix van Singapore, maar het wordt voor de Mexicaan erg lastig om nog voor de titel te gaan. Dat geldt ook voor Leclerc, al is zijn kans nog iets groter. Russell ligt door een nulscore op het Marina Bay Street Circuit definitief uit het gevecht.

Verstappen heeft nu 341 WK-punten, 104 en 106 stuks meer dan respectievelijk Leclerc (237 punten) en Perez (235). De Limburger moet in Japan dus 8 en 6 punten meer pakken dan respectievelijk Leclerc en Perez om zijn wereldtitel te prolongeren. Als we dat omzetten in scenario's dan leidt dat tot onderstaande tabel.

Hoe moet het voor Max Verstappen lopen om in Japan wereldkampioen te worden?

Verstappen Leclerc Perez P1 + snelste ronde Verstappen WK Verstappen WK P1 P3 of lager P2 of lager P2 + snelste ronde P5 of lager P4 of lager P2 P5 zonder FL, anders P6 of lager P4 zonder FL, anders P5 of lager P3 + snelste ronde P6 zonder FL, anders P7 of lager P5 of lager P3 P7 of lager P6 of lager P4 + snelste ronde P8 of lager P7 of lager P4 P8 zonder FL, anders P9 of lager P7 zonder FL, anders P8 of lager P5 + snelste ronde P9 of lager P8 of lager P5 P9 zonder FL, anders P10 of lager P8 zonder FL, anders P9 of lager P6 + snelste ronde P10 zonder FL, anders P11 of lager P9 of lager P6 P11 of lager P9 zonder FL, anders P10 of lager P7 (Verstappen geen WK) - - FL = snelste ronde Verstappen moet dus na de Grand Prix van Japan minimaal 112 punten voorsprong hebben op de nummer twee om kampioen te worden. Mocht de Nederlander de race winnen en het punt voor de snelste ronde bemachtigen, dan is hij altijd kampioen. Wint hij de wedstrijd, maar rijdt hij niet de snelste ronde, dan mag Leclerc maximaal derde worden. Dit omdat het verschil bij een tweede plek voor Leclerc 111 punten wordt en met een snelste raceronde op zak zelfs 110 stuks.