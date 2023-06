Lewis Hamilton en Mercedes zitten volgens teambaas Toto Wolff in een vergevorderd stadium voor wat betreft de contractonderhandelingen, maar het heeft even geduurd voordat dit soort uitspraken werden gedaan. Door de stilte rondom de Mercedes-toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen, kwamen er afgelopen maanden geruchten opgang dat Ferrari Hamilton een riant bod zou hebben gedaan. Dit werd in Monaco én Spanje door de Engelsman zelf tegengesproken. Mika Hakkinen had al zo'n idee dat de 38-jarige coureur niet richting Maranello zou gaan.

"Het zou een verrassing zijn als Lewis Hamilton naar Ferrari gaat", trapt de voormalig McLaren-rijder af bij Unibet. "Motiveert geld de coureurs? Ik weet dat Lewis' hoofd niet meer 100 procent met racen bezig is. Dat is normaal. Maar motiveert geld? Dat doet het zeker, maar daar zitten veel risico's aan verbonden. Ik denk persoonlijk dat het onwaarschijnlijk is dat hij zich bij Ferrari voegt. Ik zeg altijd dat als mensen ouder worden, hun gedachten ook anders worden. Je prioriteiten in het leven veranderen. Formule 1 blijft niet meer het belangrijkste."

Hamilton boekte in zijn F1-loopbaan bij Mercedes veel succes. De Brit bemachtigde zes wereldtitels met het Duitse merk. Vanaf 2013 kreeg hij tegenstand van Nico Rosberg, die hem in 2016 versloeg, en Valtteri Bottas, die altijd in dienst van de Brit reed. Sinds 2022 beschikt de man uit Stevenage over een veel jongere teamgenoot: George Russell kreeg promotie en stapte over van Williams naar Mercedes. Al in diens eerste jaar was hij beter dan Hamilton. Dit kan volgens Hakkinen invloed hebben op de toekomst van Hamilton. "Het zou mij niet verbazen wanneer de competitie feller wordt en er steeds meer jonge coureurs komen... wat George Russell op dit moment met Lewis doet, dat is qua resultaten niet eenvoudig. Heeft Lewis elke ochtend als hij opstaat genoeg energie om alles te geven en om voor de beste resultaten te gaan om zo zijn teamgenoot te verslaan? Is dat de juiste toekomst voor hem?"

Inmiddels is de kans groot dat Hamilton gewoon bij Mercedes blijft. Wolff liet onlangs weten dat het nog een kwestie van dagen was en er wellicht voor de Grand Prix van Canada al een handtekening zou worden gezet. Hoe het contract er qua duur uitziet, is uiteraard nog niet bekend.