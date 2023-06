Lewis Hamilton was in het Formule 1-seizoen 2022 niet blij met de vorm van Mercedes en was met name in het begin van dat jaar vaak geïrriteerd. Als klap op de vuurpijl presteerde ook George Russell, toen zijn nieuwe teamgenoot, beter met de wispelturige W13. Uiteindelijk besloot de Mercedes-rijder het jaar zonder overwinning, wat voor het eerst sinds 2007 gebeurde. Daarnaast werd hij in de stand verslagen door zijn ploegmaat. Hierdoor werden er vraagtekens gezet bij de Mercedes-toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen. Na maanden van speculaties zei Hamilton in Spanje dat hij er bijna uit is. Teambaas Toto Wolff bevestigde die woorden min of meer aan CNBC.

"We zijn nog in gesprek. We krijgen deze vragen nagenoeg elk raceweekend. Onze relatie is zo sterk, dat we er tegenop zien om het over geld te hebben, maar het gaat zeer snel gebeuren", zegt de Oostenrijker. "En met snel bedoel ik eerder dagen dan weken. Als ik nu een bepaalde datum noem, dan gaat iedereen in Montreal daar weer naar vragen. We doen ons best."

De 38-jarige coureur racete al heel lang in de Formule 1 en altijd was er een connectie met het Duitse merk. In zijn McLaren-periode maakte Hamilton gebruik van een Mercedes-krachtbron. In 2013 lukte het Niki Lauda om Hamilton naar het fabrieksteam te krijgen. Hoe belangrijk is hij voor Mercedes? "Lewis en Mercedes zijn al heel lang samen", vervolgt Wolff. "Hij racete [in F1] nooit voor een ander merk, dan Mercedes. Hij en ik werken al sinds 2013 samen. Vanuit professioneel oogpunt is de werkrelatie omgezet in een vriendschap. Het is vooralsnog een geweldige tijd. Hij is de belangrijkste personality in de sport. Hij is zo veelzijdig, zowel op als naast de baan, dat we hem zolang mogelijk in de sport moeten houden."