Mercedes laat zwarte W14 debuteren op F1-circuit van Silverstone

Mercedes toonde woensdagochtend als voorlaatste Formule 1-team de nieuwe auto voor 2023. Met de W14 keert het Duitse merk terug naar een volledig zwarte kleurstelling, dit keer om de auto zo licht mogelijk te maken. Zoals gebruikelijk organiseerde de renstal de onthulling in Silverstone, waar de nieuwste creatie meteen daarna ook zijn debuut maakte. Zoals bekend mag er niet meer dan 100 kilometer worden afgelegd op de speciale demonstratie-banden van Pirelli. De dag wordt uiteraard netjes verdeeld, waardoor zowel Lewis Hamilton als George Russell de nieuwe wagen aan de tand mag voelen. Laatstgenoemde trapte de filmdag af.

Het is het tweede jaar onder de huidige technische reglementen en met name Mercedes is gebrand op vooruitgang. Afgelopen F1-seizoen bleek het concept van de W13 wel redelijk in orde, maar pas op het circuit kwam Mercedes erachter dat deze veel last had van porpoising. Er werd veel moeite gestoken in het vinden van een oplossing, waarbij met name Hamilton zich opofferde en veel aan het experimenteren was met afstellingen. Dit resulteerde erin dat de zevenvoudig wereldkampioen voor het eerst in zijn F1-loopbaan een seizoen zonder overwinning afsloot. Hij werd tevens verslagen door zijn jongere teamgenoot. Russell had het namelijk meer naar zijn zin. Na drie jaar rijpen bij Williams stapte hij begin 2022 over naar het grote topteam en was Hamilton vaak te snel af. Uiteindelijk greep de 25-jarige coureur ook de enige zege van het jaar, op het legendarische circuit van Interlagos.

Zoals gezegd: Mercedes wil en moet het beter doen om weer terug te keren naar de top. Met een doorontwikkelde W14 - evolutie is het codewoord deze winter - willen de dames en heren uit Brackley dat klusje klaren. Zo heeft de technische afdeling onder andere gewerkt aan de voorwielophanging, de vloer, het chassis en het bodywork. Wel houdt Mercedes vast aan het 'no-pod concept'. De eerste meters zijn inmiddels dus achter de rug. Het is de perfecte voorbereiding op de wintertest die vanaf volgende week donderdag in Bahrein start. Dan strijkt het F1-circus drie dagen neer in Sakhir om de nieuwste wagens goed te testen. De F1-paddock kan daarna gewoon blijven staan. Een week later start op datzelfde circuit het F1-seizoen 2023.