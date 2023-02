Mercedes presenteert nieuwe F1-auto Hamilton en Russell met zwarte livery

Mercedes is het negende team dat het strijdwapen voor 2023 toont, alleen Alpine volgt morgen nog. Net als bij Ferrari is het ook bij de succesformatie uit Brackley direct tijd voor een eerste vuurdoop op de 'launch day'. Waar de Scuderia dat in de uitzending zelf en door middel van een demo event al meteen deed, werkt Mercedes een uitgebreidere filmdag af. Later vandaag zal zowel Lewis Hamilton als ook de jarige George Russell zijn eerste meters maken in de W14, waarbij de limiet zoals bekend op honderd kilometer ligt, afgelegd op speciale demobanden van Pirelli.

Mercedes gaat back to black uit gewichtsoverwegingen

Voordien was het tijd om de 2023-auto en de bijbehorende livery te onthullen De creatie van dit jaar is weer volledig in het zwart gestoken, met de kleur van Petronas verwerkt in de details: back to black dus voor het merk met de ster en geen Zilverpijl zoals vorig jaar. Wie iets beter kijkt, ziet echter dat het niet allemaal om zwarte verf gaat, zoals met de diversiteitsactie het geval was. Voor de W14 heeft Mercedes heel veel delen in carbonkleur gelaten, natuurlijk om extra gewicht te besparen. Het past bij een trend die we breder op de grid terugzien. De neus en de motorkap zijn weliswaar voorzien van matte verf, maar de lagere delen van de auto zijn bijna volledig in carbonkleur gebleven.

"Vorig jaar was de auto te zwaar, dus we hebben naar iedere mogelijkheid gekeken om ook maar een grammetje te kunnen besparen. Op deze manier herhaalt de geschiedenis zichzelf een beetje", duidt Toto Wolff op de terugkeer naar zwart. "Daardoor zie je dat aardig wat delen carbon zijn gebleven, naast de matte verf op andere stukken van de auto. In 2020 hebben we de overstap naar zwart natuurlijk gemaakt vanwege de diversiteit en dat thema gaat ons nog steeds zeer aan het hart. De kleur zwart hoort nu dus ook bij ons DNA."

Met de getoonde creatie hoopt Mercedes beduidend meer succes te boeken dan met de wispelturige auto van afgelopen jaar. De W13 van afgelopen seizoen kan de geschiedenisboeken in als een hoofdpijndossier voor het team. Mercedes dacht het nieuwe reglement goed te hebben aangevlogen - onder meer met het revolutionaire 'no-pod concept' - maar kwam bedrogen uit. Alhoewel het team benadrukt dat het ontwerp met de minimalistische sidepods niet het probleem vormt, en dat het team ook dit jaar met tamelijk smalle sidepods rijdt, hadden Hamilton en Russell wel hevig te lijden onder het gestuiter. Het probleem zat volgens ingewijden vooral in het vloerontwerp uit Brackley, waarbij het zeer interessant is dat Mercedes in tegenstelling tot Red Bull met een duidelijk kick-point werkte - een dubbel kick-point zelfs, waardoor er lokaal erg veel downforce werd gegenereerd en de aanzuigende werking van het grondeffect daar zeer hevig was.

Voor de nieuwe auto is dat aangepast, al moet gezegd dat Mercedes het ei van Columbus in het voorbije jaar ook al deels had gevonden. Halverwege het seizoen hadden Toto Wolff en de zijnen porpoising immers al onder controle, waarna er flink met updates kon worden gestrooid. Het tempo waarmee nieuwe onderdelen naar het circuit zijn gebracht, lag bijzonder hoog en heeft mede geleid tot de enige overwinning van het voorbije jaar, die van George Russell in Brazilië.

De zwakke plekken van 2023 wegnemen

Desalniettemin had de 2023-creatie nog meerdere zwakke plekken, die afgelopen winter zijn aangepakt. Eén daarvan is drag. Ondanks het aerodynamische concept van de sidepods had de W13 beduidend meer luchtweerstand dan Red Bull Racing, waardoor de Mercedes-coureurs een aanzienlijk nadeel hadden op rechte stukken. In de paddock is dat eveneens aan de nieuwe motoren en vooral aan de overstap op E10-brandstof gekoppeld. Mercedes zou dat niet zo vlekkeloos hebben verwerkt als Ferrari en Honda, waardoor het met de engine freeze een probleem kan hebben.

Mercedes-kopstukken wijzen die suggestie van de hand en stellen dat er met de motor uit Brixworth weinig tot niks mis is. Drag zou het voornaamste probleem zijn geweest. Wat betreft de motor is het overigens wel interessant dat ook Mercedes meer dan tien aanvragen bij de FIA heeft ingediend om aan de betrouwbaarheid te werken, ondanks dat het merk met de ster vorig jaar geen grote problemen had. Het werk aan de betrouwbaarheid moet ertoe leiden dat de motor zwaarder kan worden belast en dat ook Mercedes dit jaar met agressievere motorstanden kan rijden, net als Ferrari.

