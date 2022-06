De voorbije races heeft Mercedes eindelijk wat progressie geboekt met de wispelturige en stuiterende W13. Volgens teambaas Toto Wolff heeft de renstal het fenomeen porpoising nu opgelost. Daarom kan de focus volledig op het verbeteren van de snelheid van de wagen van Lewis Hamilton en George Russell. Het team hoopt in de thuisrace op Silverstone een nieuwe stap voorwaarts te maken met nieuwe updates.

Het gladde asfalt van het circuit in Northamptonshire zou Mercedes in de kaart moeten spelen. Toch blijft technisch directeur Mike Elliott terughoudend in zijn voorspellingen. In de debrief-video zegt hij: “Een ding waar je zeker van kunt zijn, is dat we zo hard blijven pushen als we kunnen. We nemen nieuwe onderdelen mee naar Silverstone. We proberen de auto te verbeteren, om meer snelheid uit het pakket te halen. Tegelijkertijd moeten we eerlijk naar onszelf blijven en erkennen dat we op dit moment een achterstand hebben op Ferrari en Red Bull. In een normale race wordt het pittig.”

Mercedes tempert verwachtingen voor Grand Prix op Silverstone

Mercedes heeft met de updates tijdens de Grand Prix van Spanje porpoising verholpen. De W13 moet echter dicht bij de grond afgesteld worden om optimaal te presteren. Dat is op hobbelige circuits lastig gebleken. Het gladde asfalt op Silverstone is een voordeel, maar Elliott verwacht niet dat zijn rijders daardoor opeens mee kunnen doen om de winst: “Silverstone past ons beter, net zoals Barcelona. Het zal lastig blijven. Onze rijders pushen net zo hard als wij want we willen weer winnen. We willen winnen voor het team en voor onze fans. We zullen zien wat er gebeurt.”

Teambaas Wolff schaart zich achter zijn technisch directeur: “Silverstone was in het verleden een goed circuit voor ons. Het asfalt is gladder dan de voorbije drie races, maar het is geen Barcelona. We moeten onze verwachtingen managen, de data bestuderen en zinnige oplossingen introduceren. Niet alleen voor Silverstone, maar ook voor de races daarna.”

Video: Toto Wolff erkent: "We hebben nog steeds een grote achterstand"