Mercedes heeft ‘nergens voordeel’ ten opzichte van Red Bull

De overwinning in de openingsrace van het Formule 1-seizoen in Bahrein ging uiteindelijk naar Lewis Hamilton en Mercedes, maar makkelijk kwam die zege niet tot stand. De Duitse kampioensformatie moest daarvoor een agressieve strategie hanteren, terwijl Hamilton zijn banden goed wist te managen en in de slotfase uitstekend verdedigde ten opzichte van Max Verstappen. De Nederlander ging weliswaar even aan de wereldkampioen voorbij, maar moest het plekje weer prijsgeven doordat hij zijn inhaalactie buiten de baan uitvoerde. Toch zorgt de overwinning niet voor enorme vreugde bij Mercedes, dat beseft dat het pas de eerste van 23 races in 2021 is. Volgens directeur trackside engineering Andrew Shovlin is het team zich ervan bewust dat het volledige voordeel van Mercedes in vergelijking met Red Bull Racing afgelopen winter verdwenen is.

“In vergelijking met hen hebben we niet echt sterke punten. Jarenlang konden we teren op onze snelheid op de rechte stukken, in de snelle bochten of opeenvolgende bochten, maar als je daar nu naar kijkt slaagden we er nergens in om tijd te winnen”, analyseerde Shovlin na afloop van de GP van Bahrein. Hij ziet zelfs dat het dit jaar het tegenovergestelde leek in Bahrein. “Er waren een aantal bochten waar zij veel op ons pakten in de kwalificatie: de snelle bochten en ook bochten 9 en 10, daar waren ze heel sterk. En dat is het belangrijkste punt. In de kwalificatie zitten wij in onze beste bochten op hun snelheid, terwijl ze sneller zijn in andere bochten. We hebben dus een snellere auto nodig, zo simpel is het.”

Spannend seizoen 2021 met lastige strijd

De afgelopen twee seizoenen was Mercedes duidelijk het sterkste team in de Formule 1. De laatste keer dat de renstal echt een uitdager had, was in 2018. Destijds slaagden Ferrari en Red Bull erin om Mercedes het vuur aan de schenen te leggen, met name in de eerste seizoenshelft. Zo duurde het vier races voordat het Duitse team een race won en nam Hamilton pas in Duitsland het initiatief in het kampioenschap. Shovlin vermoedt dat de verschillen tussen Mercedes en Red Bull net zo klein zijn als de verschillen in 2018, wat zo goed als zeker moet leiden tot een bijzonder spannend seizoen in 2021.

“We hebben lastige jaren gehad in de voorbije seizoenen, dus dit is ons niet vreemd en het is waar we het mee moeten doen. Op dit moment lijken twee teams nek aan nek te gaan en ik denk dat het een zwaar jaar wordt”, aldus Shovlin. “Er bestaat geen twijfel dat Red Bull goed opereert. Ze zijn een scherp, goed gefocust team dat weinig fouten maakt. Max is nu duidelijk een volwassen en slimme coureur en daardoor lastig - en ze ontwikkelen zich goed. Ieder seizoen hebben ze laten zien dat ze veel prestaties op de auto weten te krijgen. Dus ongeacht het beginpunt wordt dit geen makkelijk kampioenschap. Het wordt krap, maar het is er ook een waarbij we niet gaan opgeven. En zij zullen je hetzelfde vertellen.”

VIDEO: De zondag in Bahrein wordt besproken in de nieuwste F1-update