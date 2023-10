Hoewel het huidige Formule 1-seizoen op zijn einde loopt, blijft in de fabriek van Mercedes hard gewerkt worden aan de W14. Dit is niet alleen voor de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap, die het Duitse merk momenteel voert met Ferrari, maar ook al met het oog op 2024. In Austin kwam Mercedes met een aangepaste vloer, die met name op de goedkeuring van Lewis Hamilton kon rekenen. Hij liet weten voor het eerst sinds 2022 het effect van een upgrade te voelen. In de race op zondag was duidelijk te zien dat Mercedes de snelheid had, al kreeg het enkele uren na de race een tegenslag te verwerken door diskwalificatie.

"Austin was een weekend met gemengde gevoelens. Het positieve was dat onze upgrade een serieuze stap qua performance heeft opgeleverd. Het hele weekend was het tempo goed. Daarnaast was het bemoedigend dat we voor de zege vochten", blikt teambaas Toto Wolff terug, die baalde van de diskwalificatie. Na afloop kwam de FIA erachter dat de skid blocks op de W14 te versleten waren. Dit betekende dat Hamilton uit de uitslag werd gemikt.

Het Duitse merk hoopt de tegenslag komend weekend te vergeten met een goed resultaat in Mexico-Stad. De baan verschilt flink met het Circuit of the Americas. Niet alleen qua lay-out, maar ook qua hoogte. Het Autodromo Hermanos Rodriguez ligt namelijk 2.286 meter boven de zeespiegel en dat gaat invloed hebben op het vermogen. "Het heeft een enorme impact op hoe we de auto aanpakken", vervolgt de Oostenrijker. "Het is altijd uitdagend om de meest optimale oplossing te vinden. Het gaat een goede test worden voor de upgrades. We gaan zien hoe die op een compleet andere baan uit de verf komt. Dat is waardevol voor onze ontwikkeling met de W15."

Voor Frederik Vesti wordt het in ieder geval een weekend om naar uit te kijken. De Mercedes-junior krijgt in de eerste training de kans om in de W14 te stappen, iets dat al even bekend was. "Dit vanwege de verplichte rookiesessies", zegt Wolff daarover. "Hij heeft zich bewezen in de Formule 2. Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen."

Video: Rudy van Buren blikt terug op de Amerikaanse GP van Mercedes