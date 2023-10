Lewis Hamilton verzekerde zich zaterdag van de derde startplek voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, achter Lando Norris en polesitter Charles Leclerc. Hoewel Mercedes het potentieel van de nieuwe vloer bagatelliseerde, is de zevenvoudig wereldkampioen een andere mening toegedaan. Volgens hem is het niet per se een indicator voor de toekomst, maar leverde het wel degelijk vooruitgang op. Iets wat bij eerdere updates anders is geweest.

"Ik weet niet of het iets betekent voor volgend jaar, maar doordat we blijven experimenteren weten we steeds beter waar we naartoe gaan met de auto", zegt Hamilton. "De vloer is niet heel anders, al hangt er altijd wel een 'hype' om een upgrade. De rest van de auto is niet veranderd. Er zijn veel gebieden waar je op kan verbeteren, maar dit is er eentje. Dit is de eerste keer in twee jaar dat ik een upgrade echt voel, dat is positief. We hoeven deze stap maar twee of drie keer te maken om weer competitief te worden. Ik geloof dat het team dat kan."

De 38-jarige coureur merkt dat de auto op verschillende gebieden gelijkwaardiger is geworden, terwijl normaliter de auto een heel andere balans krijgt. "Ik ben echt dankbaar voor de verbeteringen die aan de auto zijn doorgevoerd", gaat hij verder. "Iedereen werkt hard aan de upgrades. Dat we nu zo dicht bij McLaren, Ferrari en zelfs Red Bull staan, laat zien hoe hard er gewerkt is." Hoewel de verbeteringen hem in een goede positie hebben gebracht om zondag voor de zege te strijden, weet Hamilton nog niet precies hoe sterk hij kan zijn. "Dat is te vroeg om te zeggen. Niemand van ons heeft echt langere runs uitgevoerd, dus ik heb geen idee. Het feit dat Red Bull niet in de top-drie staat betekent wellicht dat er meer strijd is. Normaal liggen ze voor en verdwijnen ze vervolgens. Hopelijk kunnen wij drie (Leclerc en Norris, red.) voor een spannend gevecht zorgen."