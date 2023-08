Mercedes gunt Vesti eerste officiële F1-training tijdens GP Mexico

Momenteel is Frederik Vesti nog verwikkeld in een spannende strijd om de titel in de Formule 2, de klasse waarin hij voor het tweede jaar op rij uitkomt. De coureur van Prema Racing kende in België een weekend om snel te vergeten met een zesde plek in de sprintrace, gevolgd door een crash op weg naar de grid op zondag. Later op die dag had Vesti echter nog wel iets te melden dat een lach op zijn gezicht toverde: hij mag op 27 oktober voor het eerst in actie komen tijdens een officiële Formule 1-training. Hij stapt tijdens de eerste training in Mexico in de Mercedes W14, die normaal door George Russell wordt bestuurd.

Dat houdt in dat Vesti, die al onderdeel is van het opleidingsprogramma van Mercedes, tijdens VT1 op het Autodromo Hermanos Rodriguez aan de zijde van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton komt te rijden. "Het gevoel dat ik een officiële F1-training mag afwerken met Hamilton aan mijn zijde is absoluut te gek", verklapt de Deense coureur zijn deelname bij Viaplay. "Dat is alles waar ik ooit van gedroomd heb."

Zijn deelname aan de eerste vrije training in Mexico wordt niet de eerste keer dat Vesti achter het stuur van een moderne F1-bolide kruipt. Vorig jaar stond hij voor Mercedes nog aan het vertrek bij de rookietest in Abu Dhabi. De Duitse fabrikant komt door het inzetten van Vesti weer een stap dichter bij het voldoen aan de eisen van de FIA, die voorschrijft dat alle F1-teams gedurende het seizoen twee keer een coureur met minder dan twee Grand Prix-deelnames moet inzetten tijdens een vrije training. Tot dusver hebben alleen McLaren, AlphaTauri en Williams één keer een rookie ingezet tijdens een training: dat gebeurde in Bahrein, toen Oscar Piastri en Logan Sargeant debuteerden en Nyck de Vries zijn tweede F1-race reed.