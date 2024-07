Met 104 pole-positions is Lewis Hamilton de kwalificatiekoning in de geschiedenis van de Formule 1, maar sinds de introductie van de grondeffectauto’s heeft hij er meer moeite mee. Dit seizoen staat de Brit in het onderlinge kwalificatieduel met George Russell bijvoorbeeld met 10-2 achter. “Maar George heeft de lat altijd al heel hoog gelegd in de kwalificaties. Al vanaf hij in F1 actief is, maakt hij daarmee indruk. Zelfs in de Williams deed hij een aantal indrukwekkende dingen in de kwalificatie. Dus we weten dat hij heel snel is”, vertelt Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes.

“Lewis heeft er geen geheim van gemaakt dat zaterdagen lastig voor hem zijn”, vervolgt Shovlin. “Hij worstelt met de auto’s van deze generatie, ze passen niet bij zijn rijstijl. Hij heeft gewerkt aan zijn manier van rijden, terwijl wij veel werk hebben verricht om de wagen sneller te maken. De auto was gewoon niet snel genoeg. Daarnaast hebben we gewerkt aan de balans, zodat de coureurs op zaterdag de ronde kunnen aanvallen.”

Het harde werk resulteerde in een volledige eerste startrij voor Mercedes op Silverstone, met Russell op pole-position en Hamilton op P2. Laatstgenoemde trok een dag later de winst van de Britse Grand Prix naar zich toe, waarmee hij zijn eerste zege sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië in 2021 boekte. “We hebben progressie geboekt”, aldus Shovlin. “In de recente kwalificaties heeft George Lewis verslagen, maar wel met kleine marges. Het is geweldig voor het team dat Lewis er weer bij staat. Hij zal blijven pushen. Wij blijven er ook aan werken, ik weet zeker dat we ook nog meer pole-positions van Lewis te zien gaan krijgen.”

Op de vraag waar Hamilton het vooral moeilijk mee heeft, reageert Shovlin: “Hij worstelt met name over één snelle ronde. Zijn tempo in de lange runs is er altijd wel geweest, wat heel bruikbaar was. Het gaat meer om hoe hij de bochten wil aanvallen. Als je dat doet, dan krijgt de auto overstuur en dat leidt weer tot een hogere bandentemperatuur. Het meeste van ons werk was erop gericht om hem een wagen te geven waarmee je aanvallend kan rijden en waar je de rondetijd uit kan halen, zonder dat de auto uitbreekt bij het insturen en je verrast.”

