Na een geweldig weekend op Silverstone waarin de pole en de overwinning werden bemachtigd, heeft het Formule 1-team van Mercedes op vrijdag in Hongarije meer moeite om goed voor de dag te komen. Tijdens de tweede vrije training wisten George Russell en Lewis Hamilton wel in de top-tien te komen, maar de achterstand op de top is al meer dan een halve seconde.

Wat Mercedes niet in de kaart speelde, zijn de hoge temperaturen in Hongarije. Het kwik kwam ruim boven de 30 graden uit en de baantemperatuur liep op tot bijna 60 graden. In deze omstandigheden heeft de Duitse renstal het hele seizoen al problemen. "Het was echt geen goede dag. Het weer was goed en het is leuk om hier te zijn, maar we hebben de goede vorm nog niet te pakken", vertelt een teleurgestelde Hamilton na de trainingsdag. "De hele dag was de auto op het gebied van de afstelling niet goed, maar we denken een idee te hebben waarmee we het kunnen verbeteren."

Die verbeterpunten dacht Mercedes eerder op de vrijdag ook al te hebben, maar dat leverde volgens Hamilton heel weinig op. "Tussen VT1 en VT2 hebben we wat aangepast, maar de auto was nagenoeg hetzelfde. We hebben iets specifieks niet meer op de auto zitten, ik denk dat we dat weer terug moeten halen", vervolgt de Britse recordkampioen. Het is tegelijkertijd niet zo dat hij Mercedes voor de rest van het weekend kansloos acht. "Het zit nog relatief dicht bij elkaar. Ik denk niet dat we de pace hadden als de anderen, maar aan het einde van de long runs was het best aardig."

Geen favoriet

Ook bij het management van Mercedes zoekt men naar de sleutel tot het verbeteren van de prestaties onder hoge temperaturen. "Het gaat zondag ook heel heet worden, dus we werken daar hard aan, maar ik zal ons zeker niet bij de favorieten zetten", vertelt performance directeur Andrew Shovlin. "Dit is het ideale circuit om dat te testen. We focussen op een gebied qua performance en dat is het voorkomen van oververhitting van de achterkant. We leren daar het meeste over op circuits waar het probleem uitvergroot wordt, al hadden we liever nog een circuit als Silverstone gehad."

