Voor het eerst in tweeënhalve seizoenen heeft Mercedes een bolide waarmee het echt mee kan doen om de prijzen. George Russell won met enig fortuin in Oostenrijk, Lewis Hamilton was op eigen kracht de sterkste in Silverstone. Bovendien scoorde het merk met de ster in de afgelopen races meer punten dan rivalen Red Bull Racing, Ferrari en McLaren. Op de vraag hoe open het kampioenschap nu is na de twee opeenvolgende Mercedes-zeges, antwoordt Russell: “Max ligt al ver voor en Lando staat vrij solide op de tweede plaats. Ons doel voor de rest van het jaar is om te proberen zoveel mogelijk races te winnen. We hebben het gat al gigantisch verkleind. Twee van de laatste vier races waren geweldig, maar Max won desondanks die andere twee, eindigde eenmaal als tweede en had ook in Oostenrijk tweede moeten worden. Die jongens steken dus ook niet in een slechte vorm. We zitten er zeker dichterbij. We moeten zien of we dit weekend, en in Spa, goede races neer kunnen zetten. Als we dan snel zijn, dan zijn we overal snel. Als we in deze komende twee weken goed kunnen presteren, zitten we er het gehele seizoen bij.”

Nog steeds voorsprong voor Red Bull en McLaren?

De huidige vorm zorgt voor veel vertrouwen binnen de voormalige succesformatie van Toto Wolff. Toch kijken Russell en Hamilton met enige spanning uit naar de Grand Prix van Hongarije. Het duo kent het belang van een sterk weekend: “Als je ons aan het begin van het jaar had gezegd dat we in Hongarije voor de derde opeenvolgende zege zouden gaan, dan hadden we je niet geloofd”, erkent Russell. “Het is een ongelofelijke ommekeer voor ons. Iedereen is supergemotiveerd, maar er is geen garantie voor de komende twee races. In de afgelopen vier Grands Prix hadden we zonder twijfel in twee kwalificaties de snelste auto, en ook in twee races. In Oostenrijk en Barcelona waren we echter nog een goede tien tot twintig seconden langzamer dan Max en Lando. We zullen zien hoe het dit weekend gaat.”

Op de vraag of Mercedes dit weekend weer mee kan doen om de pole en de winst, antwoordt Hamilton: “We hebben een veel betere auto dan vorig jaar. Ik weet niet hoe competitief we zijn, maar we zullen sterker zijn dan vorig jaar. Desondanks zijn de verschillen klein tussen ons, McLaren en Red Bull. Ik heb nog steeds het gevoel dat zij een kleine voorsprong op ons hebben, maar we zullen zien. De race pace is in elk geval een stuk beter dan voorheen.”

