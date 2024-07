Mercedes F1-team korte tijd geraakt door CrowdStrike-storing

Het Formule 1-weekend in Hongarije kende voor Mercedes niet een heel fijn begin. Beide auto's deden in de vrije trainingen aardig mee, maar voor aanvang van de actie was er korte tijd paniek. Het team maakt namelijk gebruik van de diensten van partner CrowdStrike, het techbedrijf dat op vrijdagochtend veel bedrijven platlegde door een fout in een update. Ook Mercedes kampte hierdoor met problemen. Grote delen van de ochtend werkten de computers van het Duitse fabrieksteam niet.

De wereldwijde storing is inmiddels verholpen. Mercedes had zelfs iets eerder alles weer aan de praat: voor de start van de eerste training functioneerden alle computers weer naar behoren. Engineering director van Mercedes Andrew Shovlin bevestigt na een vraag van Motorsport.com dat er wat problemen zijn geweest, maar dat de impact van de computerstoring op het weekend minimaal is. "We hebben veel computers in de pitbox en op de pitmuur en deze moesten allemaal geüpdatet worden. Daar zijn we hard mee aan de slag gegaan. We hebben er in de eerste training verder heel weinig van gemerkt, misschien zelfs wel niets", aldus Shovlin. De update was overigens een downgrade, want de oplossing voor het verhelpen van het probleem was het systeem een versie terugzetten.

Volgens Acronis, voormalig F1-sponsor en tegenwoordig partner van een NASCAR-team, is de huidige oplossing een tijdelijke en er zal nog een nieuwe update moeten komen. "Het lijkt erop dat ze een driver van een update hebben voorzien, voordat ze het goed getest hebben", vertelt Acronis-topman Kevin Reed. "Het resultaat daarvan was een wereldwijde storing, omdat veel op basis van deze software draait. De oplossing moest handmatig doorgevoerd worden, door de computer in safe mode op te starten en de foutieve driver van de computer te verwijderen. Het is een lapmiddel en het zorgt ervoor dat de computers nu kwetsbaar zijn. Het kan zijn dat er opportunisten zijn die nu gaan proberen om een [hack]aanval uit te voeren."