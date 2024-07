Aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen zag het bij Mercedes niet best uit. De W15 deed totaal niet wat ervan werd verwacht en George Russell en Lewis Hamilton staken hun kritiek niet onder stoelen of banken. Sinds de Grand Prix van Oostenrijk is het tij volledig gekeerd. Russell won met de nodige mazzel in Spielberg, terwijl Hamilton op pure snelheid de sterkste was in Silverstone. Vooral die laatste zege was een emotionele. De zevenvoudig wereldkampioen greep voor een uitzinnig thuispubliek zijn eerste zege in 945 dagen. Het weegt niet op tegen het voor de Britse coureur dramatische einde van 2021, maar het zorgde er wel voor dat de angst verdween dat hij nooit meer een race zou winnen.

De zege in Silverstone heeft echter een bredere betekenis voor de positie van Mercedes. De renstal heeft namelijk voor het eerst sinds - daar is het jaartal weer - 2021 twee races op rij gewonnen. In het jaar erna werden de grondeffect-regels ingevoerd en sindsdien voerde Red Bull Racing de boventoon. Tot aan dit seizoen moesten de teams het hebben van off days van de Oostenrijkse renstal, zoals in Singapore vorig jaar. De laatste keer dat een ander team als Red Bull twee races op rij won, was eveneens lang geleden. Voor dat feit moeten we terug naar 2022, toen won Ferrari achtereenvolgend de Britse en Oostenrijkse GP.

De koppen na de afgelopen race op Silverstone waren vanzelfsprekend gericht op de opmerkelijke opmars van Mercedes, maar achter de zege schuilt veel meer. Het laat zien dat - hoewel Red Bull een riante voorsprong heeft - de strijd om de constructeurstitel verre van gestreden is. De huidige top-twee in dat gevecht is namelijk met een matige reeks bezig. Bij Red Bull is dat volledig toe te schrijven aan de slechte vorm van Sergio Pérez, bij Ferrari hangt het samen met de problemen met de upgrades.

IJzersterke vorm Mercedes

Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

McLaren en Mercedes zijn daarentegen wel goed bezig. Sinds de race in Miami speelt eerstgenoemde team vooraan een rol, terwijl Mercedes dankzij een nieuwe voorvleugel in Monaco en een aangepaste ophanging in Oostenrijk een aardig woordje meespreekt. De afgelopen vier races is Mercedes het team met de meeste punten, namelijk 125. McLaren scoorde in die periode 111, Red Bull 97 en Ferrari slechts 50. Het gat tussen Mercedes en Red Bull bedraagt nog wel 152 punten, maar met nog twaalf races te gaan en gezien de huidige vorm is het niet ondenkbaar dat het gat gedicht wordt. Maar zelfs als Red Bull de boel weer op de rit krijgt, kan Mercedes zich opmaken voor een mooie strijd achter de formatie uit Milton Keynes.

Vooral Ferrari moet langzamerhand vrezen voor hun positie. In Monaco stonden de Italianen nog 156 punten voor op Mercedes, maar dat gat is ondertussen geslonken tot 75 punten. Dat is gemiddeld net iets minder dan 19 punten per race. Als deze trend zich doorzet, dan is het gat over vijf races helemaal verdwenen. Teambaas Frederic Vasseur erkende na de race in Silverstone dat het spannender wordt, maar maakt zich weinig zorgen. "We zijn daar nu niet mee bezig. Het enige wat we nu willen, is performance terugvinden. We willen terug naar de situatie in Imola en Monaco, waar we nog mee konden vechten voor de zege en de pole", vertelde de Fransman. "In het constructeurskampioenschap zijn nog twaalf races te gaan. Dat is bijna een heel kampioenschap. We hebben nog tien keer de tijd om wat te veranderen."

Mercedes hoopt voor die tien keer al het gat te dichten. De twee zeges in de afgelopen races waren onverwachts en in Hongarije kan het team leunen op een uitstekend track record. De afgelopen twee jaar behaalde de renstal namelijk verrassend de pole. "We verwachten meer van Boedapest en Spa, maar we hebben laten zien dat we op de goede weg zijn", vertelde Wolff na de zege in Silverstone. En mocht Mercedes in Hongarije voor de derde keer op rij winnen - iets wat sinds 2021 niet gelukt is -, dan is Mercedes echt weer terug.