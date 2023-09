In de slotfase van de Grand Prix van Japan kwamen Carlos Sainz, Lewis Hamilton en George Russell bij elkaar te rijden. De Ferrari-coureur kwam op verse banden met rasse schreden dichter bij, maar van de Mercedes-pitmuur kwam niet meteen de instructie voor Russell om zijn teamgenoot voorbij te laten. Dit zorgde voor enige frustratie bij Hamilton. Uiteindelijk vond de wisseling plaats, maar de zevenvoudig wereldkampioen kreeg meteen de opdracht in te houden en Russell DRS te geven, zodat hij zich kon verdedigen ten opzichte van Sainz, iets waar de Spanjaard om moest gniffelen. Na afloop liet Hamilton zijn onvrede blijken over de manier waarop Mercedes dit had aangepakt.

Andrew Shovlin, trackside engineering director bij het Duitse merk, zegt dat het altijd de intentie was om Hamilton niet de positie aan Sainz te laten verliezen. "Het is lastig om alles live te organiseren", zeg de Brit. "We zagen dat Carlos snel naderde, waardoor we besloten de auto's te wisselen. Lewis zat in het midden en reed ook op relatief oude banden. We hadden het misschien iets beter moeten uitvoeren, maar we probeerden te voorkomen dat ook hij een positie zou verliezen. Met hem hadden we namelijk de grootste kans om voor Carlos te blijven."

Eerder in de race vochten beide Mercedes-coureurs een felle strijd uit, maar het risico op nog meer gevechten werd geminimaliseerd door de heren op verschillende strategieën te zetten. Hamilton ging voor een tweestopper, terwijl Russell het bij één bandenwissel hield. Op de vraag of het bewust was om de 38-jarige coureur een andere strategie te geven door de eerdere knokpartij, antwoordt Shovlin. "Nee, niet echt. Het team keek met name naar hoe het zoveel mogelijk punten kon scoren ten opzichte van Ferrari. Toen we wisten dat McLaren te snel was, ging de focus op Ferrari. We wilden beide auto's effectief inzetten. We wilden de schade beperken omdat beide Ferrari-coureurs voor ons gestart waren."

Het harde gevecht tussen Russell en Hamilton zorgde voor gefronste wenkbrauwen. Via de radio ging het er soms ook fel aan toe. Mercedes zegt dat er geen extra frictie is ontstaan. "Dat harde racen was tricky. Ze zochten de limiet op", aldus Bradley Lord, die bij het F1-team verantwoordelijk is voor de communicatie. "Dat was aan het radioverkeer wel te horen. Ik denk dat we de afgelopen jaren wel geleerd hebben dat je niet te veel waarde moet hechten aan wat in het heetst van de strijd gezegd wordt. Helemaal in een hete en veeleisende race als deze. Alles wat na de race besproken moet worden, kunnen we rustig afhandelen in de nabespreking."

Video: Mercedes-coureur komen elkaar tegen tijdens de Grand Prix van Japan