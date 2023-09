Sainz lacht om DRS-tactiek Mercedes: "Verloor bijna plekken door eigen truc"

Carlos Sainz stuitte in de slotfase van de Grand Prix van Japan op de mannen van Mercedes. Lewis Hamilton was een stuk sneller dan George Russell en kwam onder druk te staan van de Ferrari-rijder. Na wat communicatie met de Mercedes-pitmuur, liet Russell zijn teamgenoot voorbij, maar kreeg Russell meteen Sainz in de versnellingsbak. Hamilton besloot zijn ploegmaat een handje te helpen en binnen DRS-bereik te brengen, net als de Spanjaard een week eerder in Singapore bij Lando Norris deed om toen ten opzichte van de mannen van Mercedes te verdedigen.

Sainz zag op Suzuka gebeuren hoe hij bijna slachtoffer werd van zijn eigen DRS-tactiek. "Dat vond ik grappig", zegt de tweevoudig Grand Prix-winnaar tegen onder meer Motorsport.com. "Ik lachte in de auto toen ik zag dat Lewis inhield in de 130R om George het DRS te geven. Toen wist ik dat ik George in de chicane moest aanvallen. Als ik hem niet van de schone lijn zou krijgen, zou inhalen onmogelijk worden. Ik ging heel diep de chicane in, wist uiteindelijk terug te kruisen en maakte toen gebruik van het DRS en de slipstream om hem in te halen. Ik genoot ervan, maar ik verloor bijna een positie door mijn eigen trucjes."

Russell werd ingehaald waardoor Sainz naar de zesde plek opschoof. Met veel vertrouwen opende hij meteen de jacht op Hamilton. Uiteindelijk lukte het hem niet om de zevenvoudig wereldkampioen in te halen, ondanks dat de SF-23 naar eigen zeggen vier of vijf tienden sneller in de rondte ging. "Ik denk dat Suzuka vandaag bewezen heeft dat hier inhalen lastig is", vervolgt Sainz. "Je baanpositie was cruciaal. Ik was ongeveer een halve seconde sneller dan Hamilton en kwam dichter bij. Toch was er niet genoeg delta om hem te passeren. In de laatste twee ronden was ik sneller, maar je komt dan op een punt waarop je niet meer sneller bent en inhalen lastig wordt. Charles had ook veel tijd nodig om George in te halen. Het ging vandaag om de baanpositie en die verloren we tijdens de bandenwissel. We lagen vier seconden voor op Lewis en kwamen acht stuks achter hem de baan weer op."

De winnaar van Singapore is echter niet helemaal gelukkig met het treffen op Japan. "Ik denk dat de pace beter was dan het resultaat toont, of niet?", vraagt hij zich hardop af. "Vanaf de start waren we snel. Ik had een goede start. In de eerste stint had ik naar mijn idee meer snelheid dan de mannen voor me. Ik hield mijn banden goed onder controle. Maar als je je baanpositie verliest, dan kost je dat veel. Helemaal in Japan waar inhalen lastig is. Toch voelde vandaag alles weer zoals normaal. Ik kwam snel in een ritme, de auto voelde goed en reed prima. Het is jammer dat de laatste pitstop ons veel kostte, maar het is wat het is."

Video: Sainz merkt op dat Mercedes 'zijn' DRS-tactiek inzet