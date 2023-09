Hamilton met vraagtekens na DRS-verzoek om Russell te helpen: "Had geen zin"

Lewis Hamilton was in de slotfase sneller dan teamgenoot George Russell, die het in Japan op de eenstopper gokte waar de rest van het veld voor de tweestopper ging. Daardoor liep Hamilton op versere banden hard in op Russell, die juist moest vrezen voor Carlos Sainz die in de slipstream van Hamilton zat. Na een positiewisseling op de baan leek Hamilton weg te kunnen rijden, maar kreeg vervolgens meteen de opdracht om af te remmen om zo de strategie van Sainz in Singapore - die daar Lando Norris DRS gaf om zich tegen de Mercedessen te verdedigen - hier tegen hem te gebruiken.

Deze strategie bleek echter vrij nutteloos, aangezien Sainz al snel Russell inhaalde voor de zesde plaats. Het leidde tot vraagtekens bij Hamilton, die het een foute beslissing vond om hem niet een gat naar Sainz te laten openen. "Dat was helemaal geen goed idee", stelt Hamilton. "Toen ze het mij voorstelden, wist ik dat zij hieraan dachten vanwege de vorige race. Het had geen zin. Ik moest zo ver mogelijk zien te raken en ik was daarmee bezig. Ik zat er twee seconden voor toen ze mij vroegen om George DRS te geven. Ik moest dus op het rechte stuk van het gas om hem op acht tienden te laten komen. Hij kreeg DRS, maar werd ingehaald. Dat zou hoe dan ook gebeuren omdat hij op een éénstopper zat en wij op de tweestopper. Toen haalde hij [Sainz] hem in en zat hij meteen op mijn staart, dat was niet ideaal. Dat maakte het de laatste paar ronden erg moeilijk, maar als team moeten we dankbaar zijn voor de vijfde en zevende plaats. Het is beter dan zesde en zevende."

Hamilton was hoe dan ook niet blij met de manier waarop Mercedes de situatie afhandelde. Hij had namelijk gehoopt dat hij eerder voorbij mocht gaan aan Russell omdat ze tijd verloren door in deze fase van de race tegen elkaar te racen. "We hadden eerder van positie moeten wisselen en ik had zo ver mogelijk moeten geraken om het gat richting de Ferrari zo groot mogelijk te houden. Ik denk dat als we hadden gewisseld, dat George het misschien wat makkelijker had gehad om hem achter zich te houden. Maar omdat hij probeerde te vechten met mij, reed hij zijn banden kapot en dat maakte het allemaal ingewikkeld. Het feit is dat we niet met elkaar strijden in het constructeurskampioenschap, want het coureurs[kampioenschap] is niet belangrijk met waar we staan. Wat belangrijk is, is dat één van ons voor de Ferrari eindigt om de positie [in het constructeurskampioenschap] te behouden. Vandaag moesten we echt als een team werken."

Worstelen met balans

Het duel aan het einde van de race volgde na een gevecht aan het begin van de race. Hamilton en Russell kenden wat spannende momenten, waaronder in Spoon. Daar leek Hamilton Russell van de baan te duwen. Het incident werd door de stewards onderzocht, maar uiteindelijk werd er geen actie ondernomen. Hamilton geeft toe dat het een zwaar gevecht was met zijn teamgenoot, maar heeft niet het gevoel dat hij te ver was gegaan. Wel had hij het gevoel dat schade aan de auto na contact met Sergio Perez bij de start alles wat lastiger maakte.

"Ik was zeker agressief, maar het was goed racen. Ik had me eerlijk gezegd niet in die positie moeten bevinden. Maar ik denk dat ik rechtsvoor iets had opgepakt en het bleef maar schrapen in de laatste bocht en bocht 9. Daarna wilde hij niet meer door de hairpin. Het hele weekend was ik daar goed, maar ik stuurde en er gebeurde niks. Ik worstelde absoluut met de balans op de baan. Maar het was een goed gevecht, een klein beetje agressief maar dat was nodig om deze positie te behalen."

Video: Het duel tussen Hamilton en Russell in de GP van Japan