Voor het overtreden van het budgetplafond in het Formule 1-seizoen 2021 kreeg Red Bull Racing vrijdag naast een boete van 7 miljoen Amerikaanse dollar ook een sportieve straf opgelegd: het team van Max Verstappen en Sergio Perez zag het aantal runs in de windtunnel van 224 gereduceerd worden tot 202. Teambaas Christian Horner noemde dat een ‘draconische maatregel’. “Dit kan ons tussen een kwart en halve seconde per ronde kosten”, sprak de Brit.

Volgens Andrew Shovlin valt dat wel mee. “De aard van deze straf is niet veel meer dan wat ze zouden verliezen door één plek hoger te eindigen in het kampioenschap”, zei de Mercedes-engineer op de zaterdagse persconferentie in Mexico. “Dus het is niet zo groot als de straf voor wanneer je twee posities hoger in het kampioenschap eindigt. Het is dus overdreven om het draconisch te noemen.”

Als constructeurskampioen van 2022 had Red Bull sowieso maar zeventig procent van 320 runs in de windtunnel mogen doen. Dat komt neer op 224 runs, maar is door de sanctie verlaagd tot 202 runs. “Het verkleinen van het aantal runs geeft je minder vrijheid, waardoor je dus efficiënter moet zijn”, weet Shovlin. “Maar met een halve seconde, zoals ze zeggen, zouden de teams aan de achterkant van de grid een voordeel van pakweg drie seconden moeten hebben op de voorhoede. Dat is niet het geval. Eén tot maximaal twee tienden is realistischer voor wat het Red Bull gaat kosten.”

Het team dat als laatste eindigt bij de constructeurs krijgt de meeste extra tijd in de windtunnel, om zo terrein op de concurrentie goed te kunnen maken. Het gaat hier om 115 procent van 320 runs - 368 stuks.

Video: Horner reageert op de straf voor Red Bull