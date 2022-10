Red Bull: Verminderen windtunneltijd kan halve seconde per ronde kosten

Red Bull Racing moet binnen dertig dagen een boete van zeven miljoen dollar aan de FIA betalen en krijgt tien procent minder windtunnel toebedeeld dan dat oorspronkelijk de bedoeling was. De boete doet Red Bull nagenoeg geen pijn, zeker niet doordat die niet onder het budgetplafond voor dit jaar of volgend seizoen valt. Het reduceren van de windtunneltijd en het aantal CFD-runs is een grotere factor. Zo zou Red Bull als constructeurskampioen sowieso maar zeventig procent van de standaardwaarden ontvangen, maar wordt dat na de schikking teruggebracht tot 63 procent.

"Concurrenten zullen dit wel niet genoeg vinden. Maar zelfs als ze onze hele windtunnel hadden platgebrand, dan hadden ze het nog niet genoeg gevonden", reageert Horner erg gevat in zijn speciale persconferentie over de schikking. "Ik hoor dat mensen dit een lichte straf noemen, maar het is echt een draconische maatregel. Het is een enorme hoeveelheid windtunneltijd die we minder krijgen. We kunnen daardoor minder runs en minder CFD-simulaties doen, dat gaat ons zonder enige twijfel raken. Niet alleen bij de auto van 2023, maar ook bij die voor 2024." Met de laatste woorden duidt Horner op het feit dat deze straf een jaar blijft staan, waardoor Red Bull ook in het najaar van 2023 - als de focus op het jaar daarna ligt - nog een nadeel zal hebben.

"Dit kan ons tussen een kwart en halve seconde per ronde kosten", schat de teambaas van Max Verstappen en Sergio Perez in. Gevraagd door Motorsport.com of hij daar puur de FIA-straf mee bedoelt of ook het aero handicap-systeem, luidt het antwoord: "Beide. Het gaat natuurlijk om het totaalpakket. In zekere zin zijn we ook het slachtoffer van ons eigen succes." Horner wijst daarmee naar het systeem dat de FIA heeft ingesteld om de verschillen in F1 te nivelleren. Het team dat bovenaan staat bij de constructeurs krijgt sowieso minder windtunneltijd toebedeeld dan alle rivalen. Het zou Red Bull normaliter zeventig procent van het standaard aantal runs geven.

Met de straf erbij krijgt Red Bull in de eerstvolgende periode 202 runs in de windtunnel, Ferrari 240 en Mercedes als derde in het WK 256. "We moeten enorm hard werken en zo efficiënt mogelijk met onze tijd omgaan. Dat zal een ongelooflijke uitdaging vormen, al heb ik alle vertrouwen in de mensen in ons team. Ze hebben al eerder laten zien waar ze toe in staat zijn. En laat ik het zo zeggen: we hebben tien procent windtunneltijd verloren, maar 25 procent aan motivatie gewonnen."