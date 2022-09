McLaren had vertrouwen in Piastri's CRB-zaak: “Geen verrassing”

Oscar Piastri vervangt Daniel Ricciardo bij McLaren. De voormalig Red Bull-rijder presteerde tegenvallend en McLaren wilde al langere tijd van hem af. Met Piastri, die een meerjarige deal getekend heeft, beschikt het team nu over een van de grootste talenten van de afgelopen jaren. “Ik ben in eerste instantie heel blij dat we Oscar volgend jaar bij ons hebben, samen met Lando”, reageert teambaas Andreas Seidl bij Sky Sports F1 op het nieuws. “Het is een prachtige line-up. Er zijn twee redenen waarom we hem wilden hebben. Hij heeft in de juniorklassen laten zien dat hij heel speciaal is en echt veel potentie heeft. Ik denk dat hij ook een persoonlijkheid is die perfect binnen ons team past. Dat is waar de focus op zou moeten liggen.”

Vrijdagmiddag kwam kort voor de start van de tweede vrije training het nieuws dat Piastri volgend seizoen voor McLaren mag rijden. De Contract Recognition Board van de FIA stelde Alpine in het ongelijk. De coureur tekende op 4 juli een contract bij McLaren en bracht Alpine daar niet van op de hoogte. Na het vertrek van Fernando Alonso wilde Alpine de optie in het contract van Piastri lichten, maar toen was het al te laat. Het contract van Piastri met McLaren is het enige papiertje dat rechtsgeldig is, stelt de CRB. Seidl: “Wat betreft de Contract Recognition Board, voor ons was dit nooit een issue. Ik denk dat je dat beter aan de andere partij kunt vragen, zij weten waarschijnlijk waarom ze dachten een zaak te hebben. Dit is geen verrassing voor ons.”

“Hebben goede geschiedenis met jonge rijders”

Seidl denkt dat Piastri de juiste coureur is voor McLaren om de volgende stap te zetten, ook al heeft hij amper F1-ervaring en staat hij dit jaar aan de zijlijn. “Zoals ik al zei, we wilden hem echt hebben en hij wilde bij ons komen, daar zijn we echt blij mee. Ik heb hem leren kennen en we zijn ervan overtuigd dat het een groot talent is en dat hij dat bij ons kan benutten. Oscar is jong, energiek en heeft zelfvertrouwen. Aan de andere kant is hij ook bescheiden en weet dat hij volgend jaar een grote uitdaging voor de boeg heeft. Ik denk dat we als team in het verleden hebben laten zien dat we echt goed kunnen omgaan met jonge rijders, ik kijk ernaar uit om met hem te werken.”

Over de afwikkeling met Ricciardo en de onderhandelingen met Piastri wil Seidl geen uitspraken doen. “Wat betreft de beslissing rond Daniel, ik denk dat ik daar vorige week alles over gezegd heb en daar wil ik verder niet op ingaan. Er is weinig aan toe te voegen. We willen dit seizoen zo goed mogelijk afsluiten met Daniel. Hij is daar volop mee bezig en wij ook.”