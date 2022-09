Officieel: Oscar Piastri rijdt vanaf F1-seizoen 2023 voor McLaren

De Formule 1-wereld werd op de eerste dag van de zomerstop verrast door het nieuws dat Fernando Alonso vanaf 2023 Alpine voor Aston Martin verruilt. Met Alpine-reserve Oscar Piastri op de bank hoefde het Franse merk zich niet al te veel zorgen te maken. Of toch wel? Een dag na het nieuws van Alonso promoveerde Alpine Piastri voor 2023 naar F1-coureur. Piastri liet een uur na het nieuws weten helemaal niet voor Alpine te gaan rijden. Daarna kwamen de geruchten dat Piastri een contract bij McLaren zou hebben getekend. Dat team moest echter nog van Daniel Ricciardo af. Dat is gelukt. Kort voor het Belgische Grand Prix-weekend werd bekend dat de man uit Perth eind 2022 vertrekt. Goed nieuws voor Piastri: voor hem was de weg vrij om bij McLaren in te stappen. Dat is nu bevestigd.

Daarvoor was echter wel goedkeuring van de Contract Recognition Board voor nodig, na de onenigheid tussen Alpine, Piastri en McLaren. Beide teams beweerden een rechtsgeldig contract met de jongeling te hebben. De CRB stelde uiteindelijk McLaren in het gelijk, waardoor de weg open lag voor een deal met het team uit Woking. Het contract was al op 4 juli getekend, maar is nu eindelijk officieel.

Oscar Piastri zegt: “Ik ben extreem blij dat ik mijn F1-debuut kan maken bij zo’n prestigieus team als McLaren. Ik ben zeer dankbaar voor deze kans. Het team heeft een lange traditie van talenten die de kans kregen. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Lando en het team naar voren te brengen. Ik focus me nu op de voorbereidingen op mijn F1-debuut in 2023.”

Teambaas Andreas Seidl voegt toe: “Het hele team is blij om Oscar bij McLaren te mogen verwelkomen voor het seizoen 2023. Hij heeft een indrukwekkende loopbaan en we zijn ervan overtuigd dat hij samen met Lando in staat is om ons verder naar voren te brengen. We hebben dit seizoen nog belangrijk werk te verrichten. Daar blijft de focus op, voordat we ervoor gaan zorgen dat Oscar volledig integreert binnen het team zodat hij klaar is voor de uitdagingen die op hem liggen te wachten.”

Piastri is een talentvolle coureur die in zijn debuutjaren in de Formule 3 en Formule 2 meteen de titel pakte. In die klassen geldt dat na het behalen van het kampioenschap verdere deelname niet mogelijk is. Omdat alle F1-zitjes al waren ingevuld, maakte Alpine Piastri de officiële reservecoureur. De rijder werkte een intensief testprogramma af in de auto van 2021 en zou ook nog een aantal vrije trainingen voor zijn rekening nemen. Dat laatste gaat bij Alpine in ieder geval niet meer gebeuren.