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McLaren over Max Verstappen: ‘Dan hebben we een derde auto nodig’

Te midden van groeiende geruchten over Max Verstappen die mogelijk volgend seizoen naar McLaren komt, gaf teambaas Andrea Stella niet bepaald een ondubbelzinnige ontkenning

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Er is misschien geen concreet bewijs dat Max Verstappen serieus overweegt om zich voor het Formule 1-seizoen 2027 bij McLaren aan te sluiten, maar teambaas Andrea Stella weigerde zaterdag tijdens de Grand Prix van België dat ondubbelzinnig te ontkennen.

Berichten over louter informele gesprekken tussen Verstappen en McLaren doken op tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, wat door het team werd erkend, maar de geruchten zijn sindsdien alleen maar aangezwollen. Op Spa-Francorchamps werd de roddel ook gevoed doordat Verstappens vader Jos en manager Raymond Vermeulen vrijdag de McLaren-hospitality bezochten, wat verband bleek te houden met McLaren-junior Dries van Langendonck, nu een protegé van Verstappen.

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Oscar Piastri is genoemd als de McLaren-coureur die mogelijk plaats zou moeten maken voor Verstappen, wat leidde tot een felle ontkenning van zijn manager Mark Webber op racer.com.

Een felle ontkenning kregen we niet van Stella in zijn mediasessie na de kwalificatie op Spa-Francorchamps, toen hem werd gevraagd of hij ‘de roddel de kop kon indrukken’ door te bevestigen dat er geen gesprekken waren tussen vertegenwoordigers van McLaren en Verstappen.

“Nou, ik heb eerder gezegd dat we het hebben over de viervoudig wereldkampioen,” antwoordde de Italiaan. “Het zal altijd een fascinerende mogelijkheid zijn, maar we moeten de derde auto introduceren. Dus je moet niet met mij praten. We moeten naar een hoger politiek niveau, en wanneer we in de positie zijn om dat te doen, dan zullen we deze optie overwegen.”

Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella’s antwoord was duidelijk met een knipoog bedoeld. Er zijn geen bekende plannen voor derde auto’s in de Formule 1, dus dit was een manier om in het openbaar subtiel zijn vertrouwen in zowel Piastri als Lando Norris opnieuw te bevestigen. Maar hij had de kans om de geruchten zo veel mogelijk de kop in te drukken als in zijn situatie mogelijk was – en hij besloot bewust dat niet te doen.

De McLaren-optie werd in Oostenrijk ook al aan Verstappen voorgelegd, en zijn antwoord was weinig verrassend terughoudend: “Daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik heb al eerder gezegd wat ik wilde zeggen. Als ik iets nieuws doe of er iets verandert, dan horen jullie dat van mij, niet van iemand anders die het opschrijft. Ik focus me gewoon op het werk dat ik met mijn team heb.”

Dit was geen nieuw standpunt van de Nederlander. Al jaren onthoudt hij zich ervan om onnodig vragen over zijn toekomst te beantwoorden, tenzij hij een boodschap had die hij de wereld in wilde sturen.

Dus toen persconferentiepresentator Tom Clarkson het onderwerp donderdag op Spa-Francorchamps ter sprake bracht, was Verstappen even onverzettelijk als altijd, ondanks de onvermurwbare volharding van de interviewer.

TC: “Laten we het over zaken naast de baan hebben. Er is de afgelopen dagen en weken weer meer gespeculeerd over je toekomst. Is er een update die je ons kunt geven?”

MV: “Nee.”

TC: “En wat vind je van de speculatie?”

MV: “Niets.”

TC: “En heb je een datum in gedachten?”

MV: “Nee. Er is van mijn kant niets te zeggen.”

TC: “Dus, volledige toewijding aan Red Bull…” (onderbroken)

MV: “Ik zei dat er niets te zeggen is.”

Of Verstappen zal besluiten Red Bull te verlaten, zal nog enige tijd onduidelijk blijven. De Nederlander ligt tot en met 2028 vast, maar anders dan vorig jaar betekent zijn huidige zevende positie in het klassement dat hij mogelijk een eventuele ontsnappingsclausule kan gebruiken om te gaan bekijken of het gras elders groener is – niet dat Milton Keynes en Woking enorm verschillende klimaten hebben…

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