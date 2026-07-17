Wat zit er precies achter Max Verstappens deal met een Belgische McLaren-junior?

Waar Max Verstappen deze weken zelf vooral in verband wordt gebracht met McLaren, kwam hij op donderdagochtend met een opvallend bericht dat beide partijen op een andere manier met elkaar verbindt.

Verstappen is een samenwerking aangegaan met het Belgische talent Dries van Langendonk, die momenteel in de Britse Formule 4 actief is. Van Langendonck is McLaren-junior en Verstappen benadrukte donderdag meteen dat zijn nieuwe poulain dat ook zal blijven. Verstappen Racing zal Van Langendonck vooral op twee andere manieren begeleiden, naast het McLaren-traject, op een weg die idealiter naar de Formule 1 moet leiden.

Wat de Verstappen-deal in de praktijk precies inhoudt

Om te beginnen zal de Verstappen-groep het management van Van Langendonck overnemen, waar het met Raymond Vermeulen logischerwijs een meer dan capabele manager voor heeft.

In dat opzicht is het nieuws van donderdag noemenswaardig. Behalve Verstappen zelf heeft ‘kamp Verstappen’ tot dusver het management voor geen enkele andere coureur gedaan, Raymonds zoon Thierry Vermeulen logischerwijs niet meegeteld. Van Langendonck is in dat opzicht de primeur. Motorsport.com begrijpt dat in het verleden meerdere coureurs aan Vermeulen hebben gevraagd of hij hun management ook zou willen doen, maar daar is hij voorheen nooit op ingegaan.

Het onderstreept dat Verstappen iets bijzonders ziet in Van Langendonck, wat hij tijdens de Nederlandse mediasessie in Spa ook onderstreepte. Op de vraag van Motorsport.com of dit een uitzonderlijk geval is of dat Verstappen net zoals Fernando Alonso op termijn graag meer coureurs wil managen, reageerde hij: “Ik zou het alleen doen met rijders waar ik echt potentieel in zie. Die mensen komen niet elk jaar om de hoek kijken, zo’n goede rijder. Vandaar dat het nu met Dries eigenlijk de eerste keer is voor mij. Hij heeft echt wel een groot potentieel.”

Foto door: Rodin Motorsport

Het speelt eveneens mee dat Van Langendonck bepaald geen onbekende voor Verstappen is. De band gaat al jaren terug, ook tussen beide families. “Het is van vroeger uit. De vader van Dries kende mijn vader en vanuit de Pex-familie waren het ook goede vrienden”, duidt Verstappen op de familie Pex, waar de Verstappens vanuit de kartsport een nauwe band mee onderhouden.

“Op een gegeven moment kwam dat gewoon zo een beetje ter sprake. Dries was bezig met karten en dan houd je de dingen natuurlijk allemaal een beetje in de gaten. Je knoopt een gesprek aan en uiteindelijk kom je dan tot waar we nu zijn.”

Wat betreft het managementgedeelte is de steun tweeledig: carrièrebegeleiding en financiële steun. Verstappen heeft in Spa laten weten bereid te zijn om te investeren in de carrière van de talentvolle Belg. “We doen wat nodig is. Natuurlijk zit hij bij McLaren en die dragen ook bij aan de budgetten. Maar bepaalde budgetten in de Formule 3 en Formule 2 zijn aardig hoog. Het ligt eraan, we gaan het zien. Dat [investeren] is natuurlijk één van de redenen waarom we nu samenwerken.”

Maar naast de financiële kant van het verhaal gaat het volgens Verstappen ook om het maken van de juiste keuzes in de juniorenklassen onder de Formule 1. “Uiteindelijk is Dries degene die in de auto zit en die gas moet geven. Wij proberen daaromheen, natuurlijk samen met McLaren omdat hij daar in het juniorenprogramma zit, de juiste begeleiding te geven en de juiste keuzes te maken. Uiteindelijk zie je heel vaak dat er foute keuzes worden gemaakt in bepaalde klassen, waar je bij het foute team zit. Dan kun je natuurlijk je talent niet laten zien.”

Verstappens als rijderscoach: “Hij heeft iets bijzonders"

Foto door: Rodin Motorsport

Los van dit managementgedeelte is er ook nog een tweede pijler: rijderscoaching. En dat is precies het deel waar Verstappen zelf het meest bij betrokken zal zijn en ook de meeste voldoening uithaalt.

Hij heeft meermaals laten weten jong talent te willen begeleiden, onder meer om coureurs zoals Chris Lulham vanuit het simracen naar de echte GT-racerij te brengen. Bij Van Langendonck is de situatie logischerwijs iets anders en gaat het om single-seaters, waardoor Verstappen zijn kennis ook in dat opzicht over wil brengen.

“Plus de voorbereiding met de simulator en de technische kennis. Dat soort dingen, daar probeer ik hem allemaal mee te helpen en te ondersteunen.” Die simulators van Verstappen Racing zijn te vinden in Tilburg, waar Van Langendonck in zijn voorbereidingen gebruik van kan maken.

Het doel van beide aspecten samen – het management overnemen en de rijderscoaching – is duidelijk: het Belgische talent naar de top brengen. “Het doel is de Formule 1, dus we gaan gewoon proberen hem daarbij te helpen. Hopelijk door de juiste beslissingen te nemen over waar hij moet racen en wat hij moet doen, en door hem steeds meer ervaring te laten opdoen.”

De vergelijking tussen Van Langendonck en hoe Verstappen zelf was op die leeftijd, sterkt laatstgenoemde alleen maar in de overtuiging dat de Vlaming de potentie heeft om F1 te halen. “Hij is erg goed voor een 15-jarige. Vergeleken met hoe ik was toen ik 15 was, is hij op diezelfde leeftijd heel, heel goed.”

Desondanks wil Verstappen zijn pupil niet met zichzelf vergelijken. Het zou alleen maar extra druk met zich meebrengen en heeft volgens Verstappen ook geen zin doordat ieder persoon anders is.

“Niemand moet op elkaar lijken. Iedereen moet het op zijn eigen manier doen en dat is juist het mooie eraan. Iedereen heeft een eigen karakter en dat is maar goed ook. Als iedereen hetzelfde is, dan is het maar saai. Zelf heb ik natuurlijk al veel ervaring opgedaan en dat probeer ik hem mee te geven en op deze manier te delen.”

Foto door: Rodin Motorsport