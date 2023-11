McLaren over Haas-protest rond Austin: “Dit heeft geen zin”

Haas tekende vrijdag protest aan tegen de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten, omdat het team tot de conclusie is gekomen dat meerdere coureurs te vaak de track limits bij bocht 6 hebben overschreden maar hiervoor niet zijn bestraft. De FIA gaf eerder al als verklaring dat de camerabeelden van deze bocht niet betrouwbaar genoeg waren om als bewijs te dienen. Daarom heeft Haas afgelopen week alle onboardbeelden teruggekeken en voert deze nu aan als ‘nieuw bewijs’, een vereiste om een ‘recht van herziening’ aan te kunnen vragen.

Volgens Haas hadden Sergio Perez, Lance Stroll, Alexander Albon en Logan Sargeant bestraft moeten worden wegens het te vaak overschrijden van de track limits bij bocht 6 van het Circuit of the Americas. Mocht Haas in het gelijk worden gesteld en de FIA inderdaad de uitslag herzien, dan scoort Haas-coureur Nico Hülkenberg ineens zes belangrijke WK-punten: hij zou dan van P11 naar P7 opschuiven. McLaren, waarvoor een eventuele herziening geen gevolgen heeft, denkt alleen niet dat het zover zal komen.

“Je kan niet achteraf ingrijpen”

McLaren-teambaas Andrea Stella stipt aan dat een coureur eerst drie waarschuwingen hoort te krijgen voor het niet respecteren van de baanlimieten. Aangezien die tijdens de race in Austin dus niet zijn uitgedeeld, is achteraf straffen ook niet mogelijk, zo redeneert de Italiaan. “Tijdens de race ben je bezig met veel zaken. Het enige waar wij op letten qua track limits is de informatie die vanuit de wedstrijdleiding komt. Dat is de officiële feedback die je ontvangt en wat telt. Daar pas je je rijstijl vervolgens op aan”, zegt Stella tegen onder meer Motorsport.com.

“Ik denk dat het geen zin heeft om nu terug te kijken”, vervolgt Stella. “Als je tijdens de race de informatie had gehad, dan hadden alle coureurs zich daaraan kunnen aanpassen. Dus dit is zeker niet iets waarop je achteraf kan reageren. Haas heeft het recht om beroep aan te tekenen, maar zodra een race voorbij is gaan we verder naar de volgende. Ik denk dat we een robuuste manier moeten vinden om de track limits te bepalen en handhaven.”

Sargeant, volgens Haas één van de overtreders, is het eens met Stella. “Ik vind het eerlijk gezegd een beetje belachelijk”, reageert de Williams-coureur, die wel van P10 naar P9 zou opschuiven als Haas zijn zin krijgt. “Als ze het tijdens de race niet kunnen monitoren en ons niet kunnen vertellen dat we daar buiten de baan gaan, dan is dat naar mijn mening eerlijk gezegd niet ons probleem.”

