Resultaat F1-race Austin op losse schroeven: Haas F1 vraagt om herziening

Track limits speelden een rol op het Circuit of the Americas, maar ondanks 35 constateringen van overschrijdingen van de track limits kreeg enkel Alexander Albon een tijdstraf voor het veelvuldig over de witte lijnen rijden. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, maar het had geen invloed op het resultaat omdat hij al negende was. Na de race volgde wel nog de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar dat was omdat de planken van hun bolides niet aan het reglement voldeden.

Het resultaat van de Grand Prix van de Verenigde Staten leek daarmee vast te staan, maar enkele weken na de race staat deze toch op losse schroeven. Het Amerikaanse Haas F1-team heeft namelijk protest ingediend tegen het resultaat. Zij doen dit op basis van de track limits in bocht 6, die tijdens de race niet goed zijn gecontroleerd dankzij een gebrekkige camera in die bocht. Auto, Motor und Sport meldt dat Alpine al tijdens de race opmerkte dat er iets niet klopte aan de track limits aldaar. Een medewerker telde maar liefst 21 gevallen dat Sergio Perez over de limieten was gegaan in bocht 6, maar de Mexicaanse Red Bull-coureur heeft geen tijdstraf gekregen. Niet alleen Perez, ook andere coureurs zouden in die bocht regelmatig met alle vier de banden over de witte lijn zijn gegaan, zonder een waarschuwing of straf te krijgen.

Meerdere teams waren er na de race van op de hoogte en tijdens de teammanagersvergadering voor de Grand Prix van Mexico kreeg de FIA vragen over het onbestraft laten van deze overtredingen. Niels Wittich, de wedstrijdleider in de Formule 1, legde uit dat de kwaliteit van een baancamera in die bocht onvoldoende was om goed te beoordelen of coureurs volledig over de witte lijnen waren gegaan. Haas F1-teammanager Peter Crolla accepteerde deze uitleg niet. Het team bestudeerde alle onboardcamera's, waaronder die van Alexander Albon. Zij kwamen tot de conclusie dat de Williams-coureur maar liefst zeventien keer over de track limits was gegaan.

Flink aangepast resultaat

Voor Haas F1 is dat reden genoeg om een protest in te dienen tegen het resultaat, aangezien meerdere coureurs hierdoor nog wel een tijdstraf zouden kunnen verwachten. Zo'n zaak kan pas geopend worden als er nieuw bewijs is, maar omdat sportief directeur Steve Nielsen had verklaard dat de FIA nog niet over alle relevante onboardbeelden beschikte en dat nu wel het geval is, ziet Haas F1 dit als nieuw bewijs. Zij hebben vrijdag 3 november een recht op herziening ingediend bij de FIA. De advocaten van de FIA zullen deze zaak de komende dagen bestuderen, waarbij geen deadline is vastgesteld.

Mocht Haas gelijk krijgen en de FIA op basis van het nieuwe bewijs straffen uitdelen, dan kan het resultaat van de Grand Prix van de Verenigde Staten er flink anders uit komen te zien. George Russell zou dan van P5 naar P4 gaan terwijl Perez juist flink terugvalt, van P4 naar P10. Logan Sargeant zou dan een plek stijgen om er twee punten van te maken terwijl Williams-teamgenoot Albon dan ver buiten de top-tien eindigt. Ook Lance Stroll zou op meerdere tijdstraffen kunnen rekenen waardoor hij van P6 tot buiten de top-tien valt. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Valtteri Bottas bezetten dan P5 tot en met P8.