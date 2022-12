McLaren over Ricciardo: “Absoluut een wereldtopper”

De resultaten van de twee McLaren-pitboxen waren in 2022 zeer tegenstrijdig. Lando Norris behaalde het enige podium van het jaar voor het team, en eindigde op de zevende plek als best of the rest na de rijders van de topteams Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes. Zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo stelde teleur door nog niet eens een derde van Norris’ punten te scoren, waardoor hij op een elfde plek in het kampioenschap eindigde. McLaren voelde zich daardoor genoodzaakt om Ricciardo vroegtijdig de deur te wijzen. Als vervanger heeft het team de talentvolle Oscar Piastri gestrikt.

McLaren-teambaas Andreas Seidl geeft toe dat het een moeilijke beslissing was om Ricciardo te vervangen. Naast de moeizame start van het seizoen die het team kende, vertelt de Duitser dat dit “de tweede grote uitdaging van het seizoen was”. Hoewel Ricciardo’s contract voor 2023 verscheurd werd, vertelt Seidl dat de Australiër erg goed met de situatie omging. “Hij is absoluut een wereldtopper. Hij heeft het team nooit publiekelijk bekritiseerd. Ik ben blij dat we het seizoen in stijl hebben kunnen afsluiten. Nu zouden we nog samen kunnen lachen of een keer een biertje kunnen drinken. Formule 1 blijft een teamsport waarin de coureurs een ontzettend grote rol spelen.”

Norris nieuwe leider van McLaren

Seidl realiseert zich dat McLaren in 2022 niet zo competitief was als in 2021. Hoewel Norris indrukwekkende prestaties heeft laten zien, is dit volgens de Duitser niet in de stand af te lezen. “Hij heeft duidelijk stappen gemaakt. Het is gewoon heel bijzonder als je je bedenkt dat hij nog maar in zijn vierde jaar Formule 1 zit. Het is indrukwekkend hoe hij gedurende het weekend te werk gaat. Tijdens de moeizame start van het seizoen was Norris een echte leider voor het team. Hij hielp het team enorm door altijd positief te blijven”, vertelt Seidl. De Brit heeft duidelijk vertrouwen in het proces van McLaren, aangezien hij voorafgaand aan het seizoen een contract tot 2025 tekende. Volgend jaar krijgt hij met Piastri voor het eerst een rookie als teamgenoot, waardoor hij des te meer gezien wordt als leider van het team.