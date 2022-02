Sinds 2017 is Lando Norris al onderdeel van de McLaren-familie en in 2019 liet het team hem debuteren in de Formule 1. Aan de zijde van Carlos Sainz Jr. maakte de Brit een prima indruk en dat deed hij ook toen de Spanjaard in 2021 vervangen werd door Daniel Ricciardo. Norris stond afgelopen jaar vier keer op het podium en pakte in Rusland zijn eerste pole-position. Daar leek hij ook zijn eerste zege te gaan pakken, tot een late regenbui en een tactische misser roet in het eten gooide. Uiteindelijk werd hij zesde in het kampioenschap, zijn beste resultaat tot dusver. Afgelopen mei tekende Norris al een nieuwe meerjarige overeenkomst met McLaren, maar de renstal beloont hem voor zijn goede prestaties met een verbeterd contract dat tot en met 2025 doorloopt.

“Ik ben ontzettend blij. Een groot deel van mijn carrière en leven zijn nu afgevinkt en het is geweldig om nog vier jaar in de Formule 1 te blijven”, zegt Norris over het verlengen van zijn contract. “Ik ben heel blij om dat met McLaren te doen, de mensen met wie ik ben opgegroeid en met wie ik in de Formule 1 ben gekomen. Meer dan wat dan ook zou ik graag doorgaan met wat we hebben en blijven proberen om die droom van ons te bereiken, namelijk om weer races te winnen, kampioen te worden enzovoorts.”

Ook nieuwe langlopende deals voor management

De contractverlenging van Norris houdt in dat McLaren in ieder geval de komende twee seizoenen met hetzelfde rijderspaar gaat afwerken. Norris is inmiddels dus tot 2025 verbonden aan het team, terwijl het contract van Ricciardo eind 2023 afloopt. Ook teambaas Andreas Seidl en CEO Zak Brown hebben een nieuwe verbintenis tot en met 2025 getekend. Deze stabiliteit kan McLaren helpen om de ambitieuze doelstellingen te bereiken, stelt Seidl. “We geloven enorm in het talent van Lando, dat hij een sleutelrol kan spelen in het bereiken van onze doelstellingen”, vertelt hij. “Consistentie en continuïteit qua coureurs is ook belangrijk voor succes, vooral als je al de juiste coureurs in de auto hebt. Zak [Brown] en ik zijn daarom recent met Lando gaan praten en hebben goede gesprekken gehad over de toewijding van beide kanten in de afgelopen jaren. Daarom zijn we heel blij met het nieuwe vierjarige contract van Lando.”

Norris heeft in de afgelopen negen maanden twee keer zijn handtekening onder een nieuw contract bij McLaren gezet. Enerzijds vindt hij dat een ietwat vreemd gevoel, maar hij verwacht er vooral veel profijt van te hebben. “Met de oude deal was ik nooit bij 2025 in de buurt gekomen”, aldus Norris. “Maar dit is meer gedaan voor de solidariteit binnen het team, voor het vertrouwen in ons beide voor de langere termijn. Dat zie ik als een voordeel, allereerst voor mezelf dat ik een langer lopend contract heb en hier nog een tijdje blijf, maar ook voor het team.”