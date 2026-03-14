McLaren begint krachtbron beter te snappen, maar MCL40 mist downforce

Het grootste deel van de achterstand van het McLaren F1 Team op Mercedes zit momenteel in de aerodynamica. Dat stelt teambaas Andrea Stella na de kwalificatie voor de Grand Prix van China, waarin McLaren genoegen moest nemen met de derde startrij. Oscar Piastri kwalificeerde zich als vijfde, net voor teamgenoot Lando Norris. Beide coureurs stonden ongeveer een halve seconde achter polesitter Kimi Antonelli, die met Mercedes de snelste tijd neerzette.

Hoewel McLaren duidelijk stappen heeft gezet sinds de seizoensopener in Australië, werd in Shanghai ook duidelijk waar de grootste zwakke punten van de MCL40 liggen. Tijdens het weekend in Melbourne was een groot deel van de achterstand nog te verklaren door het feit dat McLaren de nieuwe Mercedes-krachtbron nog niet volledig begreep. Het team moest leren hoe het maximale uit het complexe hybride systeem gehaald kon worden. In China verliep de kwalificatie echter een stuk soepeler, waardoor de prestaties van de auto beter te analyseren waren.

Uit GPS-data blijkt dat McLaren vooral terrein verliest in de bochten. In de eerste bochtencombinatie van het Shanghai International Circuit verloren zowel Piastri als Norris tijd ten opzichte van de Mercedessen en in mindere mate ook ten opzichte van Ferrari. Ook in andere snelle bochten, zoals de combinatie van bocht zeven en acht en de laatste linkerbocht van het circuit, blijkt Mercedes een duidelijk voordeel te hebben.

Norris gaf na afloop van de kwalificatie aan dat hij in de laatste bocht een kleine fout maakte tijdens zijn beslissende ronde, maar uit de data blijkt dat dit hooguit een tiende van een seconde kostte. Daarmee had hij mogelijk Piastri kunnen verslaan, maar het zou hem niet verder naar voren hebben gebracht ten opzichte van Ferrari.

Lando Norris start de Grand Prix van China zondag vanaf P6.

Waar McLaren juist sterk oogt, is bij de acceleratie uit langzame bochten. De auto lijkt daar een uitstekende tractie te hebben. Toch wordt dat voordeel tenietgedaan op het lange rechte stuk achterop het circuit, waar Mercedes opnieuw terrein wint. Hoewel McLaren met dezelfde Mercedes HPP-motor rijdt, blijft het fabrieksteam duidelijk efficiënter in het benutten van het volledige potentieel van de aandrijflijn.

Volgens Stella speelt daarnaast vooral de aerodynamica een grote rol. "In Australië kwam ongeveer vijftig procent van de achterstand op Mercedes door het benutten van de motor, en de andere vijftig procent door grip in de bochten", legt hij uit. "We hebben het gat op het gebied van motorgebruik inmiddels iets verkleind, maar in de bochten is het verschil eigenlijk nog hetzelfde als in Australië."

De Italiaan wijst erop dat de MCL40 simpelweg onvoldoende aerodynamische belasting genereert. "Dat komt doordat we niet genoeg downforce hebben", vervolgt Stella. "Daarnaast is de auto relatief inefficiënt en produceert hij te veel luchtweerstand voor de hoeveelheid downforce die we krijgen."

Goede samenwerking met Mercedes

Stella wilde tegelijkertijd benadrukken dat McLaren niet ontevreden is over de samenwerking met Mercedes. Het verschil met het fabrieksteam komt volgens hem vooral doordat Mercedes als fabrieksteam nauwer geïntegreerd is met de ontwikkeling van de krachtbron. "Het is een zeer complexe krachtbron", zegt Stella. "Als klantenteam moet je leren hoe je die optimaal gebruikt. Dat is heel normaal. Een fabrieksteam werkt volledig geïntegreerd, zonder beperkingen in data of informatie. Het is logisch dat daar een klein voordeel zit."

Toch ziet Stella ook positieve signalen. McLaren begrijpt de motor steeds beter en verwacht daar nog verdere winst te boeken. Dat biedt op korte termijn mogelijkheden om rondetijden te verbeteren, terwijl de aerodynamische tekortkomingen waarschijnlijk pas met upgrades later in het seizoen – mogelijk vanaf mei – kunnen worden aangepakt. "Ten opzichte van Australië zitten we nu in een betere positie", besluit Stella. "We kunnen meer prestaties uit de motor halen en het lijkt erop dat er nog steeds wat potentieel in zit. Dat is positief, want dat betekent dat we in de komende races nog sneller kunnen worden."

