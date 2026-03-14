Ferrari heeft zich in China nog maar eens bewezen als tweede team in de Formule 1-paddock. Lewis Hamilton (P3) en Charles Leclerc (P4) kwamen er in de kwalificatie voor de Chinese Grand Prix niet aan te pas tegen de opnieuw sterk ogende Mercedessen, maar het gat tussen de Scuderia en de Zilverpijlen is ten opzichte van openingsrace flink geslonken.

Of dat puur aan het circuit ligt is moeilijk te zeggen, maar het lijkt erop dat Ferrari steeds beter begrijpt hoe de krachtbron en het totale pakket van de auto optimaal benut kunnen worden. Daardoor komen Hamilton en Leclerc steeds dichter in de buurt van Mercedes. In de kwalificatie op het Shanghai International Circuit oogden de auto's van Hamilton en Leclerc stabieler en comfortabeler, ondanks dat er twee trainingssessies minder waren.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur bleef na afloop tegenover Sky Sport Italia voorzichtig, maar erkende dat de progressie zichtbaar is. "Het is moeilijk om conclusies te trekken uit slechts twee races, maar het klopt dat we in Melbourne acht tienden achter Mercedes zaten. Gisteren was dat zes tienden en vandaag zitten we rond de vier tienden. Dat betekent dat we in de goede richting werken, maar zij zijn nog steeds iets sneller op de rechte stukken. We moeten dus blijven pushen. In de sprint konden we twee ronden lang vechten; morgen proberen we het iets langer vol te houden."

Krijgen we zondag weer een duel tussen Ferrari en Mercedes? Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Voor de race lijkt Vasseur optimistischer dan hij in Melbourne was. "De banden lijken hier op de limiet te zitten, maar zondag hebben we een set medium- en harde banden tot onze beschikking. We zouden het beter moeten doen, omdat we de baan nu beter kennen."

Profiteren van startsnelheid

Een van de sterkste punten van Ferrari in 2026 zijn de starts, zo bleek al in Melbourne. En ook in de Chinese sprintrace eerder op de dag zorgden de kanonstarts van Leclerc en Hamilton ervoor dat beide coureurs meerdere posities wonnen. Ferrari hoopt die eigenschap opnieuw te benutten bij de start van de race, mogelijk zelfs om meteen langs de Mercedessen te gaan en de leiding te pakken.

"Tot nu toe starten we goed in de races", beaamde Vasseur. "Het klopt dat dit een van onze sterke punten is, maar de anderen zullen ook verbeteren. Wij verbeteren in de kwalificatie, zij zullen hun starts verbeteren. We verwachten niet dat we het hele seizoen twee of drie posities winnen bij de start. Maar morgen zouden we het goed moeten doen."

Beide Ferrari’s starten vanaf de tweede startrij. Dat betekent dat Hamilton en Leclerc er ook op moeten letten elkaar niet te veel in de weg te zitten. "Je moet zulke situaties altijd managen wanneer twee auto’s van hetzelfde team naast elkaar starten", nam Vasseur alvast een voorschot op de teambespreking. "Dat geldt voor elk team en elke coureur. Misschien gebeurt dat minder als één auto vooraan staat en de andere erachter. Maar in ons geval moeten ze hier goed mee omgaan – en het zijn professionals. Het is juist positief voor ons dat we twee topcoureurs hebben die elkaar blijven pushen."