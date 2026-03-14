Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

"Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Formule 1
GP van China
"Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Gasly verbaasd door Red Bull: "Zijn een beetje teruggevallen"

Formule 1
GP van China
Gasly verbaasd door Red Bull: "Zijn een beetje teruggevallen"

Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Formule 1
GP van China
Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

MotoGP
GP van Qatar
MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

Russell: "Zelfs diehard F1-fans vinden nieuwe regels minder erg dan gedacht"

Formule 1
GP van China
Russell: "Zelfs diehard F1-fans vinden nieuwe regels minder erg dan gedacht"

Nina Gademan opent F1 Academy-seizoen met dominante zege in China

F1 Academy
Shanghai
Nina Gademan opent F1 Academy-seizoen met dominante zege in China

Hadjar wijst grootste verbeterpunt Red Bull RB22 aan na F1-kwalificatie China

Formule 1
GP van China
Hadjar wijst grootste verbeterpunt Red Bull RB22 aan na F1-kwalificatie China

Antonelli na historische F1-pole: "Ik probeerde gewoon kalm te blijven"

Formule 1
GP van China
Antonelli na historische F1-pole: "Ik probeerde gewoon kalm te blijven"
Formule 1 GP van China

Gasly verbaasd door Red Bull: "Zijn een beetje teruggevallen"

Pierre Gasly was met zijn zevende tijd in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van China een van de verrassingen. Zelf keek de Alpine-coureur vooral vol verbazing naar voormalig werkgever Red Bull.

Laurens Stade Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Waar de strijd om de pole-position op het Shanghai International Circuit vooral tussen Mercedes en Ferrari ging, was het daarachter spannend hoe de grid zich zou vormen. Uiteindelijk wist McLaren nog de derde startrij op te eisen, maar daarachter was het Pierre Gasly als 'best of the rest' op de zevende plaats. Daarmee troefde hij ook de Red Bulls van Max Verstappen en Isack Hadjar af. 

Dat leidde wel tot vraagtekens bij Gasly, die weet dat Red Bull een week geleden nog derde werd in de kwalificatie met Hadjar. Hij benadrukt tegenover onder meer Motorsport.com dat het beeld van de onderlinge verhoudingen er "een beetje beter" uitziet voor Alpine dan gedacht na de testdagen, maar hij rekent zich nog niet rijk.

Lees meer:

"Als ik naar Red Bull kijk, ben ik een beetje verbaasd over hun tempo", zegt Gasly. "In Melbourne stonden ze nog op de tweede startrij en zaten ze eigenlijk dicht op McLaren. Wij denken niet dat we al helemaal op dat niveau zitten, dus het lijkt erop dat zij dit weekend een klein beetje zijn teruggevallen."

"Wij hebben een stap vooruit gezet, dus over het algemeen ben ik best tevreden met wat ik dit weekend heb gezien en dat we het potentieel hebben om in dat groepje mee te doen", voegt Gasly toe. "Maar nogmaals: dit seizoen gaat alles heel snel veranderen en het is belangrijk dat wij ook snel stappen zetten - en sneller dan de anderen. We moeten ervoor zorgen dat we de rest van het jaar op het juiste spoor blijven."

'Hadden nu wel Q3 bereikt in Australië'

Waar Red Bull in China relatief gezien een stap terug heeft gezet, is het juist Alpine dat een stuk sterker oogt dan in Melbourne. Gasly is er dan ook van overtuigd dat zijn team er nu veel beter voor staat. "Als we nu terug zouden gaan naar Melbourne, dan zou ik in Q3 staan en waarschijnlijk ook verder naar voren eindigen in de race", meent de Fransman, die daar slechts veertiende werd.

Pierre Gasly ziet Alpine al flinke stappen zetten ten opzichte van het eerste weekend.

Pierre Gasly ziet Alpine al flinke stappen zetten ten opzichte van het eerste weekend.

Foto door: Lars Baron / Getty Images

"Het was de eerste race met deze nieuwe auto's en er was veel te verwerken. Helaas waren de sessies dat weekend ook niet de makkelijkste, dus waarschijnlijk hebben we daar iets onder ons niveau gepresteerd. We hebben nog wat beperkingen met de auto waar we aan werken, maar ik heb het gevoel dat we dit weekend zeker een stap vooruit hebben gezet. Niet met nieuwe onderdelen, maar door kleine aanpassingen aan de auto."

"We zien dat er performance in zit, maar we weten ook dat we nog veel tijd kunnen vinden in een paar gebieden met het huidige pakket. Kwalificatie is één ronde, nu moeten we het in de race bevestigen, want vanochtend was niet goed genoeg. Hopelijk kunnen we dat morgen beter vasthouden", besluit Gasly.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

"Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Formule 1
GP van China
"Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Gasly verbaasd door Red Bull: "Zijn een beetje teruggevallen"

Formule 1
GP van China
Gasly verbaasd door Red Bull: "Zijn een beetje teruggevallen"

Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Formule 1
GP van China
Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten

MotoGP
GP van Qatar
MotoGP werkt aan nieuwe datum voor GP Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten
Vorig artikel Nuchtere Vasseur ziet gat tussen Ferrari en Mercedes slinken

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Russell: "Zelfs diehard F1-fans vinden nieuwe regels minder erg dan gedacht"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Russell: "Zelfs diehard F1-fans vinden nieuwe regels minder erg dan gedacht"

Hadjar wijst grootste verbeterpunt Red Bull RB22 aan na F1-kwalificatie China

Formule 1
Formule 1
GP van China
Hadjar wijst grootste verbeterpunt Red Bull RB22 aan na F1-kwalificatie China

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Meer van
Pierre Gasly

Gasly: Alpine heeft "veel meer performance" gevonden sinds Melbourne

Formule 1
Formule 1
GP van China
Gasly: Alpine heeft "veel meer performance" gevonden sinds Melbourne

Teambaas Briatore 'not happy at all' over prestaties Alpine F1

Formule 1
Formule 1
GP van China
Teambaas Briatore 'not happy at all' over prestaties Alpine F1

Teambaas Alpine F1 na wintertest: "Hebben veelbelovend pakket"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Teambaas Alpine F1 na wintertest: "Hebben veelbelovend pakket"
Meer van
Alpine

Briatore bevestigt Mercedes-interesse in aandelen Alpine F1-team

Formule 1
Formule 1
Briatore bevestigt Mercedes-interesse in aandelen Alpine F1-team

Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

WEC
WEC
Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Door Ronald Vording
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?

Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen

Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Erwin Jaeggi
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië

Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Bekijk meer