Waar de strijd om de pole-position op het Shanghai International Circuit vooral tussen Mercedes en Ferrari ging, was het daarachter spannend hoe de grid zich zou vormen. Uiteindelijk wist McLaren nog de derde startrij op te eisen, maar daarachter was het Pierre Gasly als 'best of the rest' op de zevende plaats. Daarmee troefde hij ook de Red Bulls van Max Verstappen en Isack Hadjar af.

Dat leidde wel tot vraagtekens bij Gasly, die weet dat Red Bull een week geleden nog derde werd in de kwalificatie met Hadjar. Hij benadrukt tegenover onder meer Motorsport.com dat het beeld van de onderlinge verhoudingen er "een beetje beter" uitziet voor Alpine dan gedacht na de testdagen, maar hij rekent zich nog niet rijk.

"Als ik naar Red Bull kijk, ben ik een beetje verbaasd over hun tempo", zegt Gasly. "In Melbourne stonden ze nog op de tweede startrij en zaten ze eigenlijk dicht op McLaren. Wij denken niet dat we al helemaal op dat niveau zitten, dus het lijkt erop dat zij dit weekend een klein beetje zijn teruggevallen."

"Wij hebben een stap vooruit gezet, dus over het algemeen ben ik best tevreden met wat ik dit weekend heb gezien en dat we het potentieel hebben om in dat groepje mee te doen", voegt Gasly toe. "Maar nogmaals: dit seizoen gaat alles heel snel veranderen en het is belangrijk dat wij ook snel stappen zetten - en sneller dan de anderen. We moeten ervoor zorgen dat we de rest van het jaar op het juiste spoor blijven."

'Hadden nu wel Q3 bereikt in Australië'

Waar Red Bull in China relatief gezien een stap terug heeft gezet, is het juist Alpine dat een stuk sterker oogt dan in Melbourne. Gasly is er dan ook van overtuigd dat zijn team er nu veel beter voor staat. "Als we nu terug zouden gaan naar Melbourne, dan zou ik in Q3 staan en waarschijnlijk ook verder naar voren eindigen in de race", meent de Fransman, die daar slechts veertiende werd.

Pierre Gasly ziet Alpine al flinke stappen zetten ten opzichte van het eerste weekend. Foto door: Lars Baron / Getty Images

"Het was de eerste race met deze nieuwe auto's en er was veel te verwerken. Helaas waren de sessies dat weekend ook niet de makkelijkste, dus waarschijnlijk hebben we daar iets onder ons niveau gepresteerd. We hebben nog wat beperkingen met de auto waar we aan werken, maar ik heb het gevoel dat we dit weekend zeker een stap vooruit hebben gezet. Niet met nieuwe onderdelen, maar door kleine aanpassingen aan de auto."

"We zien dat er performance in zit, maar we weten ook dat we nog veel tijd kunnen vinden in een paar gebieden met het huidige pakket. Kwalificatie is één ronde, nu moeten we het in de race bevestigen, want vanochtend was niet goed genoeg. Hopelijk kunnen we dat morgen beter vasthouden", besluit Gasly.