Dit weekend komt er in België een einde aan een woelige eerste seizoenshelft voor Red Bull Racing. Na een prima begin aan het kampioenschap is het team uit Milton Keynes namelijk bijgehaald door de concurrentie. Wat betreft Max Verstappen komt de zomerstop dan ook op een prima tijdstip.

“Ik denk dat het iedereen wel goed doet dat het straks even pauze is en we alles kunnen analyseren van de eerste race tot nu, qua keuzes die we hebben gemaakt met de auto”, zegt Verstappen, die dit jaar al meermaals kritisch was op de doorontwikkeling van de Red Bull RB20, op het circuit van Spa-Francorchamps. “Hopelijk kunnen we dan alles bij elkaar zetten wat goed is en vervolgens beter voor de dag komen in Zandvoort. Ik denk dat het wel goed uitkomt voor ons dat we nu wat tijd hebben om alles rustig te analyseren.”

Eerder in het weekend heeft Verstappen een lang gesprek gehad met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase en teambaas Christian Horner. Het ging tijdens deze vergadering onder andere over de verhitte boordradio's tijdens de Grand Prix van Hongarije. Daaraan hoeven, als het aan Verstappen ligt, dan ook geen woorden meer te worden vuilgemaakt tijdens de zomerpauze. “Maar iedereen overdrijft die dingen ook. Het is voor ons best wel makkelijk om die dingen op te lossen. Dus daar is geen probleem. Iedereen heeft toch wel eens een meningsverschil in een relatie of met een collega? We hebben het erover gehad. We hebben gezegd wat we ervan vonden. Maar we hebben het over het seizoen gehad, want dat is ook allemaal besproken.” Dat laatste verklaart ook waarom Red Bulls technisch directeur Pierre Waché bij deze meeting aanwezig was.

Verstappen was op zaterdag de snelste in de kwalificatie, maar begint de Grand Prix van België van de elfde plek vanwege een gridstraf van tien plekken voor het nemen van een extra verbrandingsmotor. De Nederlander hoopt de zomerstop in te gaan met ‘goede punten’. “Ik hoop op een positieve wedstrijd met een goede snelheid ten opzichte van de snelste auto, wat normaal gezien McLaren is”, zegt Verstappen. "Daar moeten we ons op focussen. Dat moet beter voor elkaar zijn dan de laatste paar wedstrijden.”