Verstappen en Lambiase zetten streep onder radiorel F1 Hongarije

Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hebben dit weekend, in aanloop naar de Grand Prix van België, om de tafel gezeten met Red Bull-teambaas Christian Horner en technisch directeur Pierre Waché, zo heeft Motorsport.com vernomen. Gespreksonderwerp was de woordenwisseling tussen Verstappen en Lambiase via de boordradio in de Grand Prix van Hongarije van afgelopen zondag.

Verstappen was op de Hungaroring niet blij met de strategie die Red Bull hem had gegeven. De drievoudig wereldkampioen liet zijn ongenoegen ook duidelijk blijken via de radio, nadat Lambiase hem had aangesproken op het bandenmanagement. “Nee vriend, bespaar me deze bullshit. Jullie hebben me deze idiote strategie gegeven, toch? Ik probeer nu te redden wat er te redden valt. Verdomme”, beet Verstappen zijn engineer - vrij vertaald - op agressieve toon toe.

Zijn communicatie met Lambiase kwam Verstappen op veel kritiek te staan. Men vindt dat je zo niet hoort te praten tegen je team, zeker omdat dit team een grote bijdrage heeft geleverd aan zijn successen. Toen Verstappen na de race in Hongarije werd geconfronteerd met de kritiek, stelde hij onomwonden dat de critici ‘allemaal kunnen opdonderen’. Daarmee was het laatste woord over de zaak nog zeker niet gezegd. Ook intern dus niet, gezien het gesprek tussen Verstappen, Lambiase, Horner en Waché eerder dit weekend in België. De betrokken partijen zouden er in dat overleg een streep onder hebben gezet.

Red Bull snapt de frustraties van Verstappen, maar benadrukt dat er ook grenzen zijn. Donderdag gaf de Nederlander in gesprek met de media nog aan zijn houding op de radio niet te veranderen. “Dit is onze aanpak. Ik denk dat het belangrijk is dat je kritisch kunt zijn. In de wereld waarin we tegenwoordig leven, kunnen veel mensen niet meer tegen kritiek, niet zoals vroeger. Ik wil niet zo zijn”, zei Verstappen. “Als mensen mijn taalgebruik niet leuk vinden, dan hoeven ze niet te luisteren. Of ze kunnen het volume gewoon lager zetten. Ik ben erg gedreven en heb dat in het verleden ook al wel bewezen. Ik wil de dingen gewoon graag optimaliseren. We zijn erg open en kritisch naar elkaar toe, dat werkt voor ons juist goed. Ik verwacht niet dat die aanpak verandert.”

Vrijdag, tijdens de vrije trainingen op het circuit van Spa-Francorchamps, was het in elk geval een stuk gezelliger tussen Verstappen en Lambiase op de radio, getuige dit fragment:

