Max Verstappen na zesde pole op rij: “Het gevoel is gewoon goed”

Het is de eerste keer in zijn Formule 1-carrière dat hij deze reeks neerzet. Sinds de seizoensafsluiter in Abu Dhabi vorig jaar is Max Verstappen niet meer verslagen in de kwalificatie. Op het circuit van Shanghai kwam hij tot een tijd van 1.33.660, waarmee hij Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez ruim drie tienden achter zich liet en een halve seconde sneller was dan Fernando Alonso, die zich als derde kwalificeerde.

Er staat dit jaar simpelweg geen maat op Verstappen op de zaterdagen. “Ik denk over het algemeen dat de kwalificaties dit jaar… Ik zou niet zeggen makkelijker gaan, maar gewoon iets strakker zijn”, zegt hij tegen het kleine groepje Nederlandse verslaggevers dat naar Shanghai is afgereisd. “Maar ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met onze auto, dat die nu toch iets beter tot zijn recht komt in de kwalificatie dan vorig jaar. En het gevoel is gewoon goed. Maar het zit altijd wel in de details. Want als we de set-up gelaten hadden zoals die was, dan was de auto niet zo goed geweest als nu.”

“Het duurde een ronde om me daar helemaal goed bij te voelen in de kwalificatie”, laat Verstappen over de veranderingen aan de RB20 weten aan onder andere Motorsport.com. “Maar daarna was de auto gewoon heel sterk en was het eigenlijk alleen nog zaak om een beetje met de baanevolutie mee te gaan en kleine dingetjes te finetunen.” De Limburger zegt dat er na de sprint ‘best wel veel’ is aangepast aan de set-up, ondanks dat hij die race met dertien seconden voorsprong had gewonnen nadat hij als vierde was gestart. “Dat was om de balans van voor naar achter beter voor elkaar te krijgen. Ook is de wind morgen weer anders. Dat heeft ook altijd een effect natuurlijk op de balans.”

“Ik kan ook tegen GP [race-engineer Gianpiero Lambiase] zeggen: laten we niks veranderen, het is allemaal goed zo”, vervolgt hij. “Maar ik denk dat we het er allebei redelijk over eens waren dat in de sprint nog niet alles helemaal top aanvoelde. En vandaar dat we samen de beslissing namen om nog wat dingen aan te passen.” Over het feit dat hij niet tevreden was over de auto ondanks de ruime marge waarmee hij de sprintrace had gewonnen: “Ik baseer mij daarvoor niet op hoe groot de voorsprong was waarmee ik heb gewonnen, maar op hoe ik de dingen zelf aanvoel. En ik was nog niet helemaal blij met de auto, dus vandaar dat je dan natuurlijk nog dingen wil aanpassen.”

Verstappen liet direct na de sprintrace weten iets meer te kunnen genieten van het weekend nu de opzet is aangepast. Eerder vond de kwalificatie op vrijdag plaats, waardoor er de rest van het weekend niets meer gewijzigd kon worden aan de afstelling, ook al waren de omstandigheden wel drastisch veranderd. “Ik vind het wel iets logischer, iets fijner”, zegt hij. “Maar ik was natuurlijk nog altijd blijer met de pole dan met de overwinning in de sprintrace. En het enige wat natuurlijk wel raar is, is dat je ’s ochtends een race doet en dan opeens terug moet in de kwalificatie-stand. Dat blijft een beetje vaag.”

Kleinere verschillen op zondag

Verstappen verwacht dat het tijdens de Grand Prix op zondag lastiger zal zijn om een voorsprong op te bouwen dan eerder tijdens de sprintrace. “Iedereen leert natuurlijk van zo'n sprint”, stelt hij. “Ik denk dat een paar jongens aan het begin van de race ook veel te snel gingen, waardoor ze door hun banden heen gingen. Dus die zullen dat morgen natuurlijk anders aanpakken. Automatisch zal het veld daardoor wat dichter bij elkaar komen te zitten. Maar ik denk dat we evengoed sterk zullen zijn.”