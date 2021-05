De eerste races van het Formule 1-seizoen 2021 hebben naast een prachtige strijd tussen Mercedes en Red Bull Racing ook bijzonder veel commotie opgeleverd over track limits. Zo heeft Helmut Marko meermaals zijn ongenoegen geuit en stelt hij dat het thema Red Bull een pole-position, snelste raceronde en een overwinning heeft gekost. Hij pleit voor meer gravel of zelfs muren en Verstappen is het grotendeels met de Oostenrijkse topadviseur eens.

Roep om meer gravel, maar praktische obstakels

"Op bepaalde circuits is het wat moeilijker om track limits te reguleren dan op andere banen. Maar ik denk wel dat we als Formule 1 een oplossing moeten vinden", laat Verstappen door onder meer Motorsport.com Nederland optekenen. Tegelijkertijd toont de Limburger begrip voor enkele praktische bezwaren. "We delen sommige banen met de MotoGP en zij hebben andere kerbstones nodig dan wat wij in de Formule 1 fijn vinden. Daarnaast willen circuits niet altijd [natuurlijke afscheidingen]. Als er mensen komen voor track days en van de baan schieten, dan ligt het grind overal en moeten mensen van het circuit dat grind weer opruimen. Dat kost nou eenmaal tijd en geld." Uitloopstroken zijn in dat geval voordeliger en worden ook meer en meer gebruikt om de veiligheid te vergroten.

Het gesteggel over track limits laat de negatieve keerzijde van die ontwikkeling zien en dus zoekt Verstappen naar een gulden middenweg. "We moeten een manier vinden die voor beide partijen werkt. Door de bochtensnelheid en grip van de huidige F1-wagens kunnen we de baan meer dan volledig gebruiken, dat maakt het soms wat lastig om de track limits in te schatten. Ik zou graag wat meer grind op bepaalde plekken zien." Dat de baanlimieten tijdens het weekend worden aangepast door de wedstrijdleiding helpt het geheel ook niet. "Zoals het nu is, is het wat verwarrend, ook voor de buitenwereld. Op sommige plekken mag je de kerb nog gebruiken op andere plekken is de witte lijn al de grens. Ik denk dat de situatie veel beter wordt als we een harde grens creëren." In dat geval betekent over de grens gaan - een hoge kerb of een grindbak - dat er automatisch negatieve consequenties volgen voor een coureur.

Verstappen: Track limits overschreden doordat ik me niet neerleg bij P2 of P3

Na de race in Portimao is ook wel gesuggereerd dat Red Bull als team tekortschoot. Zo leek de formatie in Bahrein niet op de hoogte van de marge in bocht 4 - waar Hamilton gebruik dan wel misbruik van maakte - en was Verstappen na de Portugese GP verrast over het verliezen van de snelste raceronde. Verstappen wijst die suggestie echter resoluut van de hand. "Ik denk niet dat er voor ons echt iets te verbeteren valt. In Bahrein was er wat onduidelijkheid, maar die andere momenten kun je volgens mij ook anders bekijken: ik probeer alles uit de auto te halen als we niet zo snel zijn als Mercedes. Ik kan ook comfortabel binnen de track limits blijven, maar dan rijden we gewoon achter Mercedes aan. Daar houd ik niet van, zo ben ik niet. Ik ga altijd voor het best haalbare resultaat. Natuurlijk ben ik nu een pole-position en een snelste raceronde kwijtgeraakt, maar ik neem niet zomaar genoegen met een tweede of derde plek."

