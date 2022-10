Verstappen legt uit waarom hij lang binnen stond tijdens F1-training Singapore

Tijdens de mediadag op donderdag grapte Fernando Alonso alvast over Max Verstappen. De Spanjaard voorspelde dat de Red Bull-rijder na de eerste runs tweeënhalve seconden voor de rest zou staan, omdat hij zich doorgaans snel aanpast aan de omstandigheden. In de openingsfase van de eerste training stond Verstappen ook nog wel met enige marge aan kop, maar in de slotfase kwam Lewis Hamilton langszij in zijn Mercedes. De eerste vrije training doet er echter nog niet echt toe. In de tweede oefensessie zijn de omstandigheden onder het kunstlicht pas vergelijkbaar met de kwalificatie en de race, als die tenminste een droog verloop krijgen (dit jaar allesbehalve zeker).

In die tweede training stond Verstappen opvallend lang binnen, volgens teambaas Christian Horner doordat het met de afstelling van de RB18 over een andere boeg moest worden gegooid. Halverwege de training reed Verstappen met die aangepaste afstelling naar buiten op de harde compound, maar ook toen bleek het feest van korte duur. Na opnieuw sleutelen aan de auto werkte Verstappen in de slotfase nog wel een snelle run op softs af, maar die zou hem niet verder brengen dan P4. De conclusie luidt dan ook dat Red Bull geen vlekkeloze trainingsdag achter de rug heeft.

"De eerste vrije training ging op zich nog niet zo slecht", blikt Verstappen terug. "Richting de tweede training wilden we verschillende dingen veranderen, maar dat duurde langer dan gedacht. Daarna wilden we nog weer iets anders proberen, maar ook die dingen duurden vrij lang om te veranderen. Daardoor hebben we niet veel kunnen rijden en is de tweede training niet representatief voor wat we kunnen. Er is nog wel veel ruimte voor verbetering", erkent Verstappen zelf ook.

De vierde tijd die de wereldkampioen in de slotfase klokte, zegt hem dan ook niet veel. "Ik had natuurlijk geen enkele referentie. Zijn de verandering die we hebben doorgevoerd goed of niet? Dat moeten we ook allemaal nog verder analyseren." Dat Verstappen niet veel heeft kunnen rijden, betekent ook dat hij in de tweede vrije training geen lange run heeft kunnen doen, in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten. "Maar het gaat hier toch vooral om de snelheid over één ronde. De lange runs zijn hier niet zo heel belangrijk hier en bovendien hebben we in de eerste training wel iets kunnen doen, dus op zich hoeft dat nog geen ramp te zijn."

