Max Verstappen na exit in Q2: "Verkeerde keuzes gemaakt na derde training"

Max Verstappen had in Italië al laten optekenen dat de Grand Prix van Singapore een lastiger weekend zou worden voor Red Bull, al was dit bepaald niet wat hij in gedachten had. Volgens de Nederlander past het hobbelige stratencircuit niet bij de RB19, die minder goed over de hobbels en de kerbs is dan andere bolides. Dat gezegd hebbende, noemde Verstappen het verloop van de vrijdagse trainingen 'veel slechter dan verwacht'. Hij toonde zich net als Sergio Perez ontevreden met de balans en dus moest het over een andere boeg. De nieuwe vloerranden gingen van de auto en de Red Bull-bolide oogde in de derde training ietsje beter, al klaagde Verstappen toen over problemen bij het schakelen.

De aanloop naar de kwalificatie was niet perfect en dat is nog een understatement voor de beslissende tijdstraining zelf. In Q1 noteerde Verstappen de negende tijd, al hing dat samen met de zware crash van Lance Stroll waardoor de laatste runs deels door het putje gingen. Verstappen belandde in Q1 ook onder het vergrootglas van de stewards, onder meer doordat hij bij het groene licht aan het eind van de pitstraat bleef stilstaan. In Q2 kwam daar een moment met Yuki Tsunoda bij, waardoor Verstappen voor in totaal drie momenten verantwoording moet afleggen bij de FIA-stewards. Q2 zou verrassend genoeg ook meteen zijn Waterloo blijken. Verstappen worstelde de hele kwalificatie met een auto die bijzonder veel aan het glijden was, ook bij zijn laatste poging. Het opende de deur voor Liam Lawson om hem naar de verkeerde kant van de streep te duwen.

'Verkeerde keuzes na de derde training'

De Limburger noemde het via de boordradio een 'schokkende ervaring' en meldde zich nadien natuurlijk in het vierkantje, te beginnen bij de rechtenhouder in Nederland Viaplay: "Het was tot nu toe gewoon een heel moeilijk weekend en in de kwalificatie ging het nog slechter dan verwacht. We hebben in de derde training wat dingen aan de auto aangepast en ik denk dat die het erger hebben gemaakt dan beter", steekt Verstappen van wal. "Ik had gewoon geen grip. De auto was heel moeilijk te besturen en dan heb je natuurlijk ook geen vertrouwen om op de limiet te gaan. Ik kon ook niet goed remmen, want de auto bottomde uit tijdens het remmen. Op een stratencircuit wil je dat absoluut niet hebben."

Het onderstreept voor Verstappen dat Red Bull met de afstelling de verkeerde afslag heeft genomen, waar door de parc fermé-regels overigens niets meer aan te doen valt. "We hebben zeker wat fout gedaan, ja. We hebben van de derde training richting de kwalificatie zeker fouten gemaakt met de set-up, al kan ik daarover hier natuurlijk niet de diepte in gaan. Maar we hebben verkeerde beslissingen genomen als team en daar betaal je nu de prijs voor, zeker als je al niet zo hard ging. Ik had totaal geen grip, geen balans, moeite bij het remmen, en ja, dan houdt het op."

Voor de race van morgen heeft Verstappen ook niet meteen hoge verwachtingen: "Het zal wel niet heel veel worden, want je kunt hier niet goed inhalen." Vooral op sociale media is de offday van Red Bull nogal al snel aan de technische richtlijn over flexibele vleugels en vloeren gekoppeld, maar daar reageert Verstappen met een glimlach en dus vol vertrouwen op: "Dat zullen we in Suzuka wel zien!" Het is overigens ook niet waarschijnlijk dat de problemen iets met de technische richtlijn te maken hebben, aangezien de balansproblemen van Red Bull dit weekend veel fundamenteler zijn dan dat en eerder aan de algehele afstelling van de auto lijken te liggen.