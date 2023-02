De nieuwe helm van Max Verstappen verschilt nogal aardig met die van 2022. De Nederlander neemt afscheid van het goud en keert terug naar de rode, witte, blauwe en oranje kleuren. Uiteraard staat het Red Bull-logo groot op de helm en ontbreekt op de bovenzijde de leeuw niet. Verstappen gaat naar eigen zeggen voor een old-school design. Hij stapt af van de glitters en kiest voor meer strakke lijnen. "Ik wil terug naar de roots", zegt hij daarover.

Daarnaast pronken er een aantal nieuwe partners op zijn hoofdbescherming. Bij de presentatie van de kleuren van de RB19 werd bekendgemaakt dat hij vanaf dit jaar gaat samenwerken met F1-gamemaker EA Sports. Daarnaast bevestigde Heineken deze week een zesjarige deal met Verstappen. Beide merken komen terug op zijn helm voor 2023. "De achterkant is vrij strak. Het laat de helm er goed uitzien. Ik vind de kleuren echt mooi", zegt hij, waarna hij richting de tweede ster wijst in verband met zijn tweede wereldtitel. "Ik kijk ernaar uit om meer sterren toe te voegen, maar op dit moment ben ik al heel blij met deze [twee]. Ik hoop dat jullie de helm mooi vinden. Ik ben blij met het eindresultaat en hoop ook dat 'ie snel is."

Verstappen koos in 2022 voor een gouden design in verband met zijn eerste wereldtitel, maar verscheen tijdens diverse Grand Prix-weekenden ook met een ander ontwerp aan de start. De mooiste en meest opvallende was wellicht de helm die hij in Nederland droeg. Als een eerbetoon aan vader Jos Verstappen racete hij tijdens de Dutch Grand Prix met een ontwerp dat veel weg had van het ontwerp van zijn vader. Ook voor de F1-wedstrijden in Miami, Oostenrijk en Austin stapte hij af van het goud.