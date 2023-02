Max Verstappen en Red Bull Racing slaan handen ineen met Heineken

Sinds 2016 is Heineken als sponsor betrokken bij de Formule 1. Zo is het merk in de afgelopen jaren bij diverse races titelsponsor geweest en zijn er regelmatig reclameborden van het merk te zien op de circuits. Dat alles past binnen de campagne 'When You Drive, Never Drink', waarmee het Nederlandse bedrijf verantwoord alcoholgebruik hoopt te stimuleren. Om die campagne vanaf 2023 extra kracht bij te zetten, slaat Heineken de handen ineen met Max Verstappen. De tweevoudig F1-wereldkampioen van Red Bull Racing wordt de wereldwijde ambassadeur van de alcoholvrije Heineken 0.0. Het Nederlandse bedrijf en de Nederlandse coureur hopen op deze manier de nieuwe generatie racefans aan zich te binden, zo melden zij in het persbericht.

Heineken gaat daarnaast ook een samenwerking aan met Red Bull Racing. Een van de eerste producten uit deze samenwerking is de ontwikkeling en de lancering van een nieuwe virtuele racegame genaamd Player 0.0, waarin Verstappen ook een rol gaat spelen. "Het is heel bijzonder om als Nederlander samen te werken met zo’n iconisch Nederlands merk als Heineken. Mensen die mij kennen weten dat ik erg gefocust ben op het voorkomen van fouten", zegt de 35-voudig Grand Prix-winnaar. "Daarom vind ik het geweldig om deel uit te maken van de 'When You Drive, Never Drink' campagne om mensen op die manier meer bewust te maken van verantwoord alcoholgebruik. Omdat ik zelf een fervent gamer en gepassioneerd simracer ben, vind ik het daarnaast prachtig om een rol te spelen in het nieuwe game-initiatief dat Player 0.0 heet."

De deal tussen Red Bull en Heineken is erop gericht op "entertainment op wereldklasse en de ultieme ervaring voor fans". Dat gaat in de komende tijd tot uiting komen in diverse campagnes en activaties, zodat de connectie met racefans wordt opgezocht en zij betrokken worden bij Red Bull en Verstappen. "Elk topteam heeft op hun reis naar succes een reeks geweldige partners nodig. We zijn ongelooflijk enthousiast om onze reis naar succes te vervolgen en Heineken met hun alcoholvrije merk Heineken 0.0 te mogen verwelkomen als een van onze wereldwijde partners", aldus Red Bull-teambaas Christian Horner. "Heineken 0.0 is al een belangrijk onderdeel van onze wereldwijde F1-familie en gaat ons wereldwijze fanbase nu spannende en boeiende entertainmentmogelijkheden bieden, zowel op het circuit als thuis. We verheugen ons op de verdere samenwerking en kijken uit naar alle aansprekende mogelijkheden die we onze fans dit seizoen kunnen bieden."