De combinatie RB19 en Max Verstappen is tot op heden ongenaakbaar. In de kwalificatie lukt het de concurrentie soms om dichtbij te komen of zelfs sneller te zijn, maar op zondag kan het veld de 25-jarige coureur niet bijhouden. Een derde wereldtitel lijkt inmiddels een zekerheid, al moet Verstappen de klus nog wel even klaren. Daarnaast verbrak Red Bull Racing in de eerste seizoenshelft van 2023 een record van McLaren door in Hongarije de twaalfde zege op rij te behalen. Het vorige record was in handen van het team uit Woking. In 1988 kwamen zij elf keer achter elkaar als winnaar over de meet.

De dominantie van Red Bull Racing krijgt geregeld kritiek van mensen binnen en buiten de Formule 1. Er wordt gezegd dat het saai is en de sport kapotmaakt. Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber is het niet eens met de kritiek. Zelf maakte hij ook de dominante jaren van Red Bull mee, al moest hij het wel altijd afleggen tegen viervoudig wereldkampioen Vettel. "Ik denk dat de meeste mensen niet begrijpen hoe toegewijd en hoeveel werk je moet verzetten om op dit niveau van dominantie te geraken", zegt de Australiër tegenover de officiële Formule 1-website. "Geef de mensen de credits. Er zijn veel kansen om fouten te maken: bij pitstops, door de betrouwbaarheid en door rijdersfouten."

Evenaart Verstappen Vettel in Zandvoort?

In 2013 kwam Sebastian Vettel bijzonder sterk uit de zomerstop. De Duitser won vanaf de Belgische Grand Prix elke wedstrijd. Hierdoor stelde de man uit Heppenheim in India zijn vierde en ook laatste kampioenschap veilig. Mocht Verstappen de eerstvolgende race in Nederland winnen, dan plaatst hij zich met negen zeges op rij op gelijke hoogte met Vettel. Webber denkt dat er één ding is dat hem kan tegenhouden dit record te evenaren. "Alleen betrouwbaarheidsproblemen kunnen Verstappen in de weg staan, al denk ik dat de hele wereld hem wel wil zien winnen in Zandvoort. Het zou heel erg knap zijn als het hem ook daar lukt. Als hij daar wint, staat hij op gelijke hoogte."

De manager van Oscar Piastri verwacht in ieder geval dat Verstappen gewoon doorgaat met het winnen van de wedstrijden. "Hij klaart het klusje, hij danst zodra de gordijnen opengaan en hij het podium betreedt. Hij doet het gewoon", vervolgt de voormalig coureur van ook Minardi, Jaguar en Williams. "We kennen zijn niveau. Het is van de bovenste plank. Hij heeft inmiddels ook een schat aan ervaring. Hij zal ongetwijfeld genieten van de vakantie en fris terugkomen. En ik denk dat er geen druk meer op hem staat. Dat is nog meer in zijn voordeel."