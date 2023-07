VIDEO: Verstappen stelt record Red Bull veilig en wint in Hongarije De Grand Prix van Hongarije was geen enorm spektakelstuk, maar toch is het voor Red Bull Racing een historische dag geworden. Max Verstappen pakte in Mogyoród zijn zevende F1-zege op rij, terwijl Red Bull hiermee op twaalf achtereenvolgende overwinningen uitkomt en het record van McLaren uit de boeken rijdt. Verstappen domineerde de race en kwam een halve minuut eerder over de finish dan Lando Norris, die Sergio Perez van de tweede positie hield. De hoogtepunten van de elfde race van het F1-seizoen 2023 zie je in de onderstaande video.