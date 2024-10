Verstappen wil 'momentum vasthouden' tijdens F1-weekend in Mexico

De stijgende lijn die Red Bull Racing de afgelopen Formule 1-races liet zien, zette het team uit Oostenrijk in Austin verder voort. In de sprintkwalificatie en in de sprintrace was Max Verstappen de beste en met zijn derde plaats in de hoofdrace op zondag bouwde hij de voorsprong op Lando Norris in de titelstrijd uit naar 57 punten. Met het goede gevoel uit Austin nog in het achterhoofd, reist Verstappen vol goede moed naar Mexico, waar komend weekend de volgende Grand Prix op het programma staat.

"Mexico is altijd een fantastische race en het is natuurlijk Checo's thuisrace. De sfeer is daarom altijd geweldig", begint de 27-jarige coureur in zijn vooruitblik op het weekend in Mexico-Stad. "Het circuit is op hoge hoogte, wat betekent dat je je iets meer moet aanpassen. Historisch gezien hebben we het hier goed gedaan en ik heb altijd genoten van dit circuit. We hebben in Austin goede stappen gezet en we zagen veelbelovende verbeteringen aan de auto, maar het was niet goed genoeg in de race. Het team werkt hard om de laatste plooien glad te strijken, maar het was wel een stap in de goede richting. Het winnen van de sprintrace was een boost voor het team."

Door het succes in Austin hoopt Verstappen dat in Mexico ook het een mooi weekend kan worden. "We gaan de tweede race van de triple-header in. Het gaat er nu om dat we het momentum nu vast weten te houden en cruciale punten voor het kampioenschap blijven scoren", besluit de regerend wereldkampioen.

Pérez: Wordt een gek weekend

Zoals Verstappen al zei, het wordt het thuisweekend voor Pérez. Hij verwacht een drukke periode. "Mexico is het grootste weekend van het jaar voor mij, en het lijkt erop dat het elk jaar grootser wordt. Zelfs in Austin had ik het gevoel alsof ik thuis was, dus ik denk dat dit wel eens een gek weekend kan worden!", vertelt de 34-jarige rijder. "Het belangrijkste is dat ik me afsluit voor alles naast de baan en me focus op het werk wat ik moet doen. Het zou voor mij heel speciaal zijn om opnieuw een podiumplaats kan scoren voor mijn fans en mijn land."

Net als Verstappen ziet Pérez dat het beter gaat bij Red Bull, maar hij erkent ook dat hij nog wel wat werk te verzetten heeft om op het niveau van zij teamgenoot te komen. "De auto kwam aardig onze kant op in het weekend in de VS, maar we moeten nog veel leren. Ik had het wat moeilijk met de balans, het is nu aan ons om deze problemen eruit te halen, zodat we op een compleet ander circuit als in Mexico-Stad competitief kunnen zijn. Ik doe er alles aan om zondagavond mijn land een reden tot glimlachen te geven."